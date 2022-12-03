В столице Югры школьники и учителя шьют тактические носилки

04 декабря 2022 в 03:58 Размер текста - 17 +

Тактические носилки отправятся на фронт и в учебные центры Фото: Размик Закарян © URA.RU В Ханты-Мансийске (ХМАО) учителя и школьники помогают региональному отделению «Гуманитарного добровольческого конкурса» с пошивом тактических носилок для солдат на передовую и в учебные центры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. «Воспитатели, учителя и школьники Югры решили поддержать военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, и сшить для них тактические носилки. Добрым делом жители региона занимаются в свободное время», — говорится в новости. Представитель Гумкорпуса Югры Екатерина Капустина рассказала, что носилки будут отправляться на фронт и в учебные центры в Елань и Чебаркуль. Она отметила, что ни одна организация не отказала в помощи, откликнулись все учреждения окружной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» в сектор СВО крупный груз с необходимыми вещами из Тюмени. Среди прочего жителям ДНР и ЛНР передадут 20 тонн так называемых «коробок добра», в которые входят продукты питания длительного хранения, а также канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены.

В Ханты-Мансийске (ХМАО) учителя и школьники помогают региональному отделению «Гуманитарного добровольческого конкурса» с пошивом тактических носилок для солдат на передовую и в учебные центры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. «Воспитатели, учителя и школьники Югры решили поддержать военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, и сшить для них тактические носилки. Добрым делом жители региона занимаются в свободное время», — говорится в новости. Представитель Гумкорпуса Югры Екатерина Капустина рассказала, что носилки будут отправляться на фронт и в учебные центры в Елань и Чебаркуль. Она отметила, что ни одна организация не отказала в помощи, откликнулись все учреждения окружной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» в сектор СВО крупный груз с необходимыми вещами из Тюмени. Среди прочего жителям ДНР и ЛНР передадут 20 тонн так называемых «коробок добра», в которые входят продукты питания длительного хранения, а также канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены.