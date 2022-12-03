03 декабря 2022
02 декабря 2022

В столице Югры школьники и учителя шьют тактические носилки

© Служба новостей «URA.RU»
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Интервью с дедушкой-швеей, который шьет шопперы. Екатеринбург, швейная машинка
Тактические носилки отправятся на фронт и в учебные центры Фото:

В Ханты-Мансийске (ХМАО) учителя и школьники помогают региональному отделению «Гуманитарного добровольческого конкурса» с пошивом тактических носилок для солдат на передовую и в учебные центры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса Югры.

«Воспитатели, учителя и школьники Югры решили поддержать военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, и сшить для них тактические носилки. Добрым делом жители региона занимаются в свободное время», — говорится в новости.

Представитель Гумкорпуса Югры Екатерина Капустина рассказала, что носилки будут отправляться на фронт и в учебные центры в Елань и Чебаркуль. Она отметила, что ни одна организация не отказала в помощи, откликнулись все учреждения окружной столицы.

Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» в сектор СВО крупный груз с необходимыми вещами из Тюмени. Среди прочего жителям ДНР и ЛНР передадут 20 тонн так называемых «коробок добра», в которые входят продукты питания длительного хранения, а также канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены.

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В Ханты-Мансийске (ХМАО) учителя и школьники помогают региональному отделению «Гуманитарного добровольческого конкурса» с пошивом тактических носилок для солдат на передовую и в учебные центры. Об этом сообщается в официальном telegram-канале Гуманитарного добровольческого корпуса Югры. «Воспитатели, учителя и школьники Югры решили поддержать военнослужащих, находящихся в зоне проведения спецоперации, и сшить для них тактические носилки. Добрым делом жители региона занимаются в свободное время», — говорится в новости. Представитель Гумкорпуса Югры Екатерина Капустина рассказала, что носилки будут отправляться на фронт и в учебные центры в Елань и Чебаркуль. Она отметила, что ни одна организация не отказала в помощи, откликнулись все учреждения окружной столицы. Ранее URA.RU сообщало, что волонтеры ХМАО доставят батальону «Ермак» в сектор СВО крупный груз с необходимыми вещами из Тюмени. Среди прочего жителям ДНР и ЛНР передадут 20 тонн так называемых «коробок добра», в которые входят продукты питания длительного хранения, а также канцелярские принадлежности и предметы личной гигиены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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