FP: Путин понимал слабость Европы до начала спецоперации

FP: Путин знал, что Европа не будет использовать оружие против РФ из-за своих принципов

04 декабря 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Владимир Путин знал о слабости Европы, связанную с их демократическими принципами, пишет Foreign Policy Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент РФ Владимир Путин еще до начала спецоперации понимал, что Европа не примет открытый конфликт, но в то же время она никак не сможет его предотвратить из-за демократических принципов. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Путин знал, что несмотря на материальную мощь, Европа не способна принять возможность открытого конфликта. Оружие, которым располагает Европа, не может стать угрозой для кого бы то ни было, пока демократическое общество континента не покажет решимость его использовать», — пишут авторы журнала . Они отмечают, что страны НАТО имеют в своем распоряжении военные средства, но по итогу это не повлияло на проведение конфликта между РФ и Украиной. Ранее в США уточняли, что украинский конфликт завершится благодаря уступкам НАТО. А именно, после принятий гарантий безопасности России. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам российского президента, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.

Президент РФ Владимир Путин еще до начала спецоперации понимал, что Европа не примет открытый конфликт, но в то же время она никак не сможет его предотвратить из-за демократических принципов. Об этом сообщает американский журнал Foreign Policy. «Путин знал, что несмотря на материальную мощь, Европа не способна принять возможность открытого конфликта. Оружие, которым располагает Европа, не может стать угрозой для кого бы то ни было, пока демократическое общество континента не покажет решимость его использовать», — пишут авторы журнала. Они отмечают, что страны НАТО имеют в своем распоряжении военные средства, но по итогу это не повлияло на проведение конфликта между РФ и Украиной. Ранее в США уточняли, что украинский конфликт завершится благодаря уступкам НАТО. А именно, после принятий гарантий безопасности России. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. По словам российского президента, ее цель заключается в защите мирного населения Донбасса.