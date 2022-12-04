04 декабря 2022
03 декабря 2022

В пермском ТРЦ открылся магазин мужской одежды российского бренда

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, верхняя одежда, мужская одежда, кожа
Магазин открылся на первом этаже ТРЦ Фото:

В пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» открылся новый магазин мужской одежды QWENTINY. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.

«QWENTINY — российский бренд мужской одежды теперь и в ТРЦ „iMall Эспланада“. Уже более десяти лет бренд создает базовую мужскую одежду на все случаи жизни. Они знают, что нужно мужчинам и обновляют коллекции каждый сезон», — сообщили в соцсетях торгового центра.

В магазине представлена верхняя одежда, спортивные костюмы, футболки, рубашки, свитера, брюки. Отдел располагается на первом этаже.

Ранее URA.RU сообщало, что в другом торговом центре — ТРК «Семья» — откроется магазин российских брендов женской одежды. Ориентировочно открытие планируется в конце декабря — начале января.

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В пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» открылся новый магазин мужской одежды QWENTINY. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «QWENTINY — российский бренд мужской одежды теперь и в ТРЦ „iMall Эспланада“. Уже более десяти лет бренд создает базовую мужскую одежду на все случаи жизни. Они знают, что нужно мужчинам и обновляют коллекции каждый сезон», — сообщили в соцсетях торгового центра. В магазине представлена верхняя одежда, спортивные костюмы, футболки, рубашки, свитера, брюки. Отдел располагается на первом этаже. Ранее URA.RU сообщало, что в другом торговом центре — ТРК «Семья» — откроется магазин российских брендов женской одежды. Ориентировочно открытие планируется в конце декабря — начале января.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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