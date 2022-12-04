В пермском ТРЦ открылся магазин мужской одежды российского бренда

В пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» открылся новый магазин мужской одежды QWENTINY. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ.
«QWENTINY — российский бренд мужской одежды теперь и в ТРЦ „iMall Эспланада“. Уже более десяти лет бренд создает базовую мужскую одежду на все случаи жизни. Они знают, что нужно мужчинам и обновляют коллекции каждый сезон», — сообщили в соцсетях торгового центра.
В магазине представлена верхняя одежда, спортивные костюмы, футболки, рубашки, свитера, брюки. Отдел располагается на первом этаже.
Ранее URA.RU сообщало, что в другом торговом центре — ТРК «Семья» — откроется магазин российских брендов женской одежды. Ориентировочно открытие планируется в конце декабря — начале января.
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