В пермском ТРЦ открылся магазин мужской одежды российского бренда

05 декабря 2022 в 11:08 Размер текста - 17 +

Магазин открылся на первом этаже ТРЦ Фото: Александр Константинов © URA.RU В пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» открылся новый магазин мужской одежды QWENTINY. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «QWENTINY — российский бренд мужской одежды теперь и в ТРЦ „iMall Эспланада“. Уже более десяти лет бренд создает базовую мужскую одежду на все случаи жизни. Они знают, что нужно мужчинам и обновляют коллекции каждый сезон», — сообщили в соцсетях торгового центра. В магазине представлена верхняя одежда, спортивные костюмы, футболки, рубашки, свитера, брюки. Отдел располагается на первом этаже. Ранее URA.RU сообщало, что в другом торговом центре — ТРК «Семья» — откроется магазин российских брендов женской одежды. Ориентировочно открытие планируется в конце декабря — начале января.

В пермском торгово-развлекательном центре «iMall Эспланада» открылся новый магазин мужской одежды QWENTINY. Об этом сообщили в пресс-службе ТРЦ. «QWENTINY — российский бренд мужской одежды теперь и в ТРЦ „iMall Эспланада“. Уже более десяти лет бренд создает базовую мужскую одежду на все случаи жизни. Они знают, что нужно мужчинам и обновляют коллекции каждый сезон», — сообщили в соцсетях торгового центра. В магазине представлена верхняя одежда, спортивные костюмы, футболки, рубашки, свитера, брюки. Отдел располагается на первом этаже. Ранее URA.RU сообщало, что в другом торговом центре — ТРК «Семья» — откроется магазин российских брендов женской одежды. Ориентировочно открытие планируется в конце декабря — начале января.