04 декабря 2022
03 декабря 2022

На свердловской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

В Свердловской области водитель ВАЗа-2114 погиб под колесами Газели
© Служба новостей «URA.RU»
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ДТП на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень привело к ограничению движения Фото:

Из-за ДТП на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень ограничили движение. В результате аварии погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.

«Водитель ВАЗ-2114 допустил выезд на встречную полосу, после чего его развернуло и отбросило на автомобиль Газель, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель ВАЗ- 2114 погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в районе места аварии ограничено», — сказано в сообщении.

Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург—Тюмень произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись две машины — отечественная «Лада» и корейская Kia. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще два получили ранения.

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Из-за ДТП на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень ограничили движение. В результате аварии погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области. «Водитель ВАЗ-2114 допустил выезд на встречную полосу, после чего его развернуло и отбросило на автомобиль Газель, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель ВАЗ- 2114 погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в районе места аварии ограничено», — сказано в сообщении. Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург—Тюмень произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись две машины — отечественная «Лада» и корейская Kia. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще два получили ранения.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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