На свердловской трассе ограничили движение из-за смертельного ДТП

Из-за ДТП на 86 км автодороги Екатеринбург-Тюмень ограничили движение. В результате аварии погиб человек. Об этом URA.RU рассказали в Госавтоинспекции ГУ МВД России по Свердловской области.
«Водитель ВАЗ-2114 допустил выезд на встречную полосу, после чего его развернуло и отбросило на автомобиль Газель, который двигался в попутном направлении. В результате аварии водитель ВАЗ- 2114 погиб на месте. Причины и обстоятельства ДТП устанавливаются. Движение в районе места аварии ограничено», — сказано в сообщении.
Ранее URA.RU писало, что на трассе Екатеринбург—Тюмень произошла авария со смертельным исходом. Столкнулись две машины — отечественная «Лада» и корейская Kia. По предварительным данным, погибли четыре человека, еще два получили ранения.
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