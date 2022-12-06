Поляки набросились на своего премьера после его слов об Украине

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Комментаторы призвали премьер-министра думать не только об украинцах Фото:

Польские пользователи Twitter обрушились с критикой на своего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Причиной тому стало заявление политика о необходимости продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине.

«Кого из поляков это волнует? Нас больше заботит, что НАШИ деньги государство раздает украинцам без оглядки. Вы, наверное, забыли, но эти деньги идут с наших налогов!» — написал Jan. К нему присоединился пользователь Ryszarda, призвав премьера думать не только о жителях Украины. Он также отметил, что в последнее время в Польшу пребывают украинские беженцы и страна может не выдержать этого наплыва.

«Извините, но из-за такого бреда у меня нет слов», — прокомментировал marian dunaj. Его поддержал Many, написав: «Переведи им со своей зарплаты. Воры раздают не свои деньги».

TomCraft призвал Моравецкого покинуть пост премьера. «Подавай в отставку, вор», — написал он. Пользователь Pawel сравнил польского политика с Пиноккио. «А нос все длиннее», — пошутил комментатор.

Ранее пользователи Twitter уже критиковали польского премьер-министра за высказывание о том, что все, кто не поддерживает Украину, — предатели ценностей цивилизации либо одурманены Россией. Об этом сообщает телеканал 360.

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Польские пользователи Twitter обрушились с критикой на своего премьер-министра Матеуша Моравецкого. Причиной тому стало заявление политика о необходимости продолжать оказывать гуманитарную и военную помощь Украине. «Кого из поляков это волнует? Нас больше заботит, что НАШИ деньги государство раздает украинцам без оглядки. Вы, наверное, забыли, но эти деньги идут с наших налогов!» — написал Jan. К нему присоединился пользователь Ryszarda, призвав премьера думать не только о жителях Украины. Он также отметил, что в последнее время в Польшу пребывают украинские беженцы и страна может не выдержать этого наплыва. «Извините, но из-за такого бреда у меня нет слов», — прокомментировал marian dunaj. Его поддержал Many, написав: «Переведи им со своей зарплаты. Воры раздают не свои деньги». TomCraft призвал Моравецкого покинуть пост премьера. «Подавай в отставку, вор», — написал он. Пользователь Pawel сравнил польского политика с Пиноккио. «А нос все длиннее», — пошутил комментатор. Ранее пользователи Twitter уже критиковали польского премьер-министра за высказывание о том, что все, кто не поддерживает Украину, — предатели ценностей цивилизации либо одурманены Россией. Об этом сообщает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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