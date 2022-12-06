Telegraph: британцы назвали Францию и Германию марионетками Путина

07 декабря 2022 в 04:07 Размер текста - 17 +

Читатели Telegraph назвали Францию и Германию марионетками Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Читатели британской газеты Telegraph назвали Францию и Германию марионетками президента РФ Владимира Путина. Своим мнением они поделились после публикации статьи Ричарда Кемпа об укреплении ПВО Украины западными странами. В статье автор упомянул заявление французского президента Эммануэля Макрона, который призвал гарантировать Кремлю безопасность в случае прекращения военных действий, а также заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости восстановления отношений с Москвой. «Отличный материал. ЕС, Германия и Франция — марионетки Путина, их нельзя назвать надежными союзниками внутри НАТО», — прокомментировал Peter KE. Tom France добавил, что Прибалтика и Польша конфликтуют с Францией и Германией, что говорит об отсутствии единой внешней политики Евросоюза. «Немецкая общественность и даже, возможно, элита убеждены, что этот конфликт не про Украину, а про стремление Америки и Британии сохранить лидирующие позиции в мире», — убежден David Goldsby. Другой читатель поинтересовался в комментариях под публикацией, почему поведение Франции и Германии до сих пор удивляет автора статьи. «Усиление конфликта со стороны НАТО может привести к третьей мировой войне», — считает пользователь Ealing Ealing. Он добавил, что все говорят о необходимости нанесения урона России для устранения угроз, однако, подобная стратегия применялась ранее и приводила к катастрофическим последствиям. Ранее французский лидер во время выступления в США призывал обеспечить Кремлю безопасность при прекращении военных действий. Маркон также сообщил о готовности переговорить с Путиным. Канцлер Германии заявлял, что страна будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом, при этом помогать Киеву «в меру своих возможностей». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Читатели британской газеты Telegraph назвали Францию и Германию марионетками президента РФ Владимира Путина. Своим мнением они поделились после публикации статьи Ричарда Кемпа об укреплении ПВО Украины западными странами. В статье автор упомянул заявление французского президента Эммануэля Макрона, который призвал гарантировать Кремлю безопасность в случае прекращения военных действий, а также заявление канцлера ФРГ Олафа Шольца о необходимости восстановления отношений с Москвой. «Отличный материал. ЕС, Германия и Франция — марионетки Путина, их нельзя назвать надежными союзниками внутри НАТО», — прокомментировал Peter KE. Tom France добавил, что Прибалтика и Польша конфликтуют с Францией и Германией, что говорит об отсутствии единой внешней политики Евросоюза. «Немецкая общественность и даже, возможно, элита убеждены, что этот конфликт не про Украину, а про стремление Америки и Британии сохранить лидирующие позиции в мире», — убежден David Goldsby. Другой читатель поинтересовался в комментариях под публикацией, почему поведение Франции и Германии до сих пор удивляет автора статьи. «Усиление конфликта со стороны НАТО может привести к третьей мировой войне», — считает пользователь Ealing Ealing. Он добавил, что все говорят о необходимости нанесения урона России для устранения угроз, однако, подобная стратегия применялась ранее и приводила к катастрофическим последствиям. Ранее французский лидер во время выступления в США призывал обеспечить Кремлю безопасность при прекращении военных действий. Маркон также сообщил о готовности переговорить с Путиным. Канцлер Германии заявлял, что страна будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между РФ и Североатлантическим альянсом, при этом помогать Киеву «в меру своих возможностей».