27 сентября 2022

Шольц пообещал помочь РФ не допустить прямого конфликта с НАТО

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Шольц Олаф, Официальный сайт канцлера Германии, Kugler, шольц олаф, g7, большая семерка
Олаф Шольц отметил, что такая позиция лежит в основе всех решений Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Германия будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, при этом страна будет помогать Украине «в меру своих возможностей». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией», — сказал Шольц, его цитирует газета Neue Zürcher Zeitung. Канцлер ФРГ подчеркнул, что это является основой всех решений.

Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее Пентагон заключил контракт на производство дронов Switchblade для поставок на Украину, сообщает RT. Украина истратила запасы вооружения и пользуется поставками от НАТО, передает «Национальная служба новостей» слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.

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Германия будет делать все, чтобы предотвратить конфликт между Россией и Североатлантическим альянсом, при этом страна будет помогать Украине «в меру своих возможностей». Об этом заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц. «Германия в меру своих возможностей поддерживает Украину и в то же время делает все возможное, чтобы предотвратить прямой конфликт между НАТО и Россией», — сказал Шольц, его цитирует газета Neue Zürcher Zeitung. Канцлер ФРГ подчеркнул, что это является основой всех решений. Западные страны поставляют Украине вооружение в связи со спецоперацией РФ. В Кремле отмечали, что накачивание Украины оружием угрожает безопасности континента. Ранее Пентагон заключил контракт на производство дронов Switchblade для поставок на Украину, сообщает RT. Украина истратила запасы вооружения и пользуется поставками от НАТО, передает «Национальная служба новостей» слова министра обороны РФ Сергея Шойгу.
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