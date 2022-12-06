06 декабря 2022

Пермяк избил пенсионерку из-за банки варенья и двух телефонов

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Накануне мужчина выпивал алкоголь Фото:

В Юсьвинском муниципальном округе (Пермский край) полицейские задержали подозреваемого в грабеже и избиении престарелой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю.

«В конце ноября в полиции 74-летняя пенсионерка рассказала, что ночью к ее дому подошел неизвестный мужчина, разбил кирпичом окно и проник в жилище. Затем он нанес побои престарелой женщине и похитил у нее два мобильных телефона и банку варенья. Женщина, испугавшись за свою жизнь, воспользовалась моментом и убежала из дома к соседу», — указано в пресс-релизе.

Нападавший тем временем с телефонами и вареньем сбежал. Полицейские задержали грабителя моментально. Им оказался 37-летний много раз судимый местный житель. Выяснилось, что перед грабежом он употреблял алкоголь. Похищенное нашлось у родственников мужчины.

Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Расследуется уголовное дело по признакам преступления «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Виновному может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до десяти тысяч рублей.

Ранее URA.RU сообщало, что в Перми полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ограбил пенсионера, ранее работавшего в ФСБ. Это произошло в Индустриальном районе.

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В Юсьвинском муниципальном округе (Пермский край) полицейские задержали подозреваемого в грабеже и избиении престарелой женщины. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. «В конце ноября в полиции 74-летняя пенсионерка рассказала, что ночью к ее дому подошел неизвестный мужчина, разбил кирпичом окно и проник в жилище. Затем он нанес побои престарелой женщине и похитил у нее два мобильных телефона и банку варенья. Женщина, испугавшись за свою жизнь, воспользовалась моментом и убежала из дома к соседу», — указано в пресс-релизе. Нападавший тем временем с телефонами и вареньем сбежал. Полицейские задержали грабителя моментально. Им оказался 37-летний много раз судимый местный житель. Выяснилось, что перед грабежом он употреблял алкоголь. Похищенное нашлось у родственников мужчины. Сейчас подозреваемого заключили под стражу. Расследуется уголовное дело по признакам преступления «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище, с применением насилия не опасного для жизни или здоровья». Виновному может грозить до семи лет лишения свободы со штрафом до десяти тысяч рублей. Ранее URA.RU сообщало, что в Перми полицейские задержали 33-летнего мужчину, который ограбил пенсионера, ранее работавшего в ФСБ. Это произошло в Индустриальном районе.
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