06 декабря 2022

Пермское ОНФ потребовало от властей провести анализ проб воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Вода. Челябинск., кран, водопровод, водоснабжение, жкх, раковина, ржавая вода
Активисты требуют взятия проб воды Фото:

Народный фронт обратился в администрацию Александровска (Пермский край) с требованием организовать анализ проб воды в лабораториях Роспотребнадзора. Несколько месяцев из кранов течет коричневая грязная вода, но власти не спешат реагировать, подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Пермскому краю.

«Народный фронт в Пермском крае призвал чиновников обеспечить жителей Александровска чистой водопроводной водой. Черная, коричневая, ржавая вода из-под крана с примесью грязи — бытовая реальность жителей Александровска еще с августа. Некоторым довелось даже увидеть там личинки — и конечно, горожане потребовали у местной администрации дать ответ о причинах такой вопиющей ситуации», — указано в релизе ОНФ.

Активисты уверены, что цвет воды — визуальный параметр, который сигнализирует о проблеме. И решать ее надо на основании результатов лабораторных исследований. При этом, отметили в ОНФ, важно, чтобы забор воды производился именно из тех квартир, где проблема стоит наиболее остро, в присутствии жителей.

Ранее URA.RU выкладывало материал с жалобами жителей Александровска на воду. Жители приложили фотографии, на которых видно, какого цвета вода.

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Народный фронт обратился в администрацию Александровска (Пермский край) с требованием организовать анализ проб воды в лабораториях Роспотребнадзора. Несколько месяцев из кранов течет коричневая грязная вода, но власти не спешат реагировать, подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Пермскому краю. «Народный фронт в Пермском крае призвал чиновников обеспечить жителей Александровска чистой водопроводной водой. Черная, коричневая, ржавая вода из-под крана с примесью грязи — бытовая реальность жителей Александровска еще с августа. Некоторым довелось даже увидеть там личинки — и конечно, горожане потребовали у местной администрации дать ответ о причинах такой вопиющей ситуации», — указано в релизе ОНФ. Активисты уверены, что цвет воды — визуальный параметр, который сигнализирует о проблеме. И решать ее надо на основании результатов лабораторных исследований. При этом, отметили в ОНФ, важно, чтобы забор воды производился именно из тех квартир, где проблема стоит наиболее остро, в присутствии жителей. Ранее URA.RU выкладывало материал с жалобами жителей Александровска на воду. Жители приложили фотографии, на которых видно, какого цвета вода.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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