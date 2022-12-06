Пермское ОНФ потребовало от властей провести анализ проб воды

07 декабря 2022 в 15:48 Размер текста - 17 +

Активисты требуют взятия проб воды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Народный фронт обратился в администрацию Александровска (Пермский край) с требованием организовать анализ проб воды в лабораториях Роспотребнадзора. Несколько месяцев из кранов течет коричневая грязная вода, но власти не спешат реагировать, подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Пермскому краю. «Народный фронт в Пермском крае призвал чиновников обеспечить жителей Александровска чистой водопроводной водой. Черная, коричневая, ржавая вода из-под крана с примесью грязи — бытовая реальность жителей Александровска еще с августа. Некоторым довелось даже увидеть там личинки — и конечно, горожане потребовали у местной администрации дать ответ о причинах такой вопиющей ситуации», — указано в релизе ОНФ. Активисты уверены, что цвет воды — визуальный параметр, который сигнализирует о проблеме. И решать ее надо на основании результатов лабораторных исследований. При этом, отметили в ОНФ, важно, чтобы забор воды производился именно из тех квартир, где проблема стоит наиболее остро, в присутствии жителей. Ранее URA.RU выкладывало материал с жалобами жителей Александровска на воду. Жители приложили фотографии, на которых видно, какого цвета вода.

Народный фронт обратился в администрацию Александровска (Пермский край) с требованием организовать анализ проб воды в лабораториях Роспотребнадзора. Несколько месяцев из кранов течет коричневая грязная вода, но власти не спешат реагировать, подчеркнули в пресс-службе ОНФ по Пермскому краю. «Народный фронт в Пермском крае призвал чиновников обеспечить жителей Александровска чистой водопроводной водой. Черная, коричневая, ржавая вода из-под крана с примесью грязи — бытовая реальность жителей Александровска еще с августа. Некоторым довелось даже увидеть там личинки — и конечно, горожане потребовали у местной администрации дать ответ о причинах такой вопиющей ситуации», — указано в релизе ОНФ. Активисты уверены, что цвет воды — визуальный параметр, который сигнализирует о проблеме. И решать ее надо на основании результатов лабораторных исследований. При этом, отметили в ОНФ, важно, чтобы забор воды производился именно из тех квартир, где проблема стоит наиболее остро, в присутствии жителей. Ранее URA.RU выкладывало материал с жалобами жителей Александровска на воду. Жители приложили фотографии, на которых видно, какого цвета вода.