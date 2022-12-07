Дело челябинской ОПГ, снабжавшей свердловчан наркотиками, отправили в суд

В суд направили уголовное дело пяти челябинцев, которых подозревают в создании нарколаборатории и распространении наркотиков в Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры в telegram-канале.
«Участники преступного сообщества организовали на территории Челябинской области химическую лабораторию по серийному производству наркотических средств, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Там они незаконно производили запрещенные к обороту на территории РФ вещества и осуществляли сбыт в Свердловской области», — рассказали в прокуратуре.
Во время задержания у участников группировки изъяли больше 11 кг мефедрона и более 14 кг различных прекурсоров наркотических средств. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд.
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В суд направили уголовное дело пяти челябинцев, которых подозревают в создании нарколаборатории и распространении наркотиков в Свердловской и Челябинской областях. Об этом сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры в telegram-канале. «Участники преступного сообщества организовали на территории Челябинской области химическую лабораторию по серийному производству наркотических средств, прекурсоров наркотических средств и психотропных веществ. Там они незаконно производили запрещенные к обороту на территории РФ вещества и осуществляли сбыт в Свердловской области», — рассказали в прокуратуре. Во время задержания у участников группировки изъяли больше 11 кг мефедрона и более 14 кг различных прекурсоров наркотических средств. Уголовное дело направили для рассмотрения по существу в Челябинский областной суд.