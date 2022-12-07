07 декабря 2022

Бизнесмена из ХМАО подозревают в сокрытии налогов на 30 миллионов рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Бизнесмен скрыл от налоговой 30 миллионов рублей Фото:

В ХМАО полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя из Пыть-Яха за уклонение от уплаты налогов на сумму 30 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МВД.

«В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия лесопромышленного развития за уклонение от уплаты налогов. Согласно материалам проверки, 39-летний житель Пыть-Яха, являясь руководителем предприятия и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью, в декларации по НДС и налогу на прибыль за период 2017 по 2018 год были внесены заведомо ложные сведения об операциях с контрагентами. В результате противоправных действий злоумышленник уклонился от уплаты налоговых платежей в размере более 30 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве.

За содеянное предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы. Как сообщил источник из правоохранительных структур округа, речь идет о руководителе компании занимающейся строительством и лесозаготовкой «Югра Транс Строй Лес».

Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении директора крупной управляющей компании. По версии следствия, руководитель компании скрыл больше 13 миллионов рублей.

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В ХМАО полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя из Пыть-Яха за уклонение от уплаты налогов на сумму 30 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. «В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия лесопромышленного развития за уклонение от уплаты налогов. Согласно материалам проверки, 39-летний житель Пыть-Яха, являясь руководителем предприятия и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью, в декларации по НДС и налогу на прибыль за период 2017 по 2018 год были внесены заведомо ложные сведения об операциях с контрагентами. В результате противоправных действий злоумышленник уклонился от уплаты налоговых платежей в размере более 30 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. За содеянное предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы. Как сообщил источник из правоохранительных структур округа, речь идет о руководителе компании занимающейся строительством и лесозаготовкой «Югра Транс Строй Лес». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении директора крупной управляющей компании. По версии следствия, руководитель компании скрыл больше 13 миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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