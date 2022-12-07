Бизнесмена из ХМАО подозревают в сокрытии налогов на 30 миллионов рублей

08 декабря 2022 в 11:05 Размер текста - 17 +

Бизнесмен скрыл от налоговой 30 миллионов рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU В ХМАО полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя из Пыть-Яха за уклонение от уплаты налогов на сумму 30 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. «В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия лесопромышленного развития за уклонение от уплаты налогов. Согласно материалам проверки, 39-летний житель Пыть-Яха, являясь руководителем предприятия и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью, в декларации по НДС и налогу на прибыль за период 2017 по 2018 год были внесены заведомо ложные сведения об операциях с контрагентами. В результате противоправных действий злоумышленник уклонился от уплаты налоговых платежей в размере более 30 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. За содеянное предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы. Как сообщил источник из правоохранительных структур округа, речь идет о руководителе компании занимающейся строительством и лесозаготовкой «Югра Транс Строй Лес». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении директора крупной управляющей компании. По версии следствия, руководитель компании скрыл больше 13 миллионов рублей.

В ХМАО полиция возбудила уголовное дело в отношении предпринимателя из Пыть-Яха за уклонение от уплаты налогов на сумму 30 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе окружного управления МВД. «В Пыть-Яхе возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия лесопромышленного развития за уклонение от уплаты налогов. Согласно материалам проверки, 39-летний житель Пыть-Яха, являясь руководителем предприятия и единственным учредителем общества с ограниченной ответственностью, в декларации по НДС и налогу на прибыль за период 2017 по 2018 год были внесены заведомо ложные сведения об операциях с контрагентами. В результате противоправных действий злоумышленник уклонился от уплаты налоговых платежей в размере более 30 миллионов рублей», — сообщили в ведомстве. За содеянное предпринимателю грозит до 6 лет лишения свободы. Как сообщил источник из правоохранительных структур округа, речь идет о руководителе компании занимающейся строительством и лесозаготовкой «Югра Транс Строй Лес». Ранее URA.RU сообщало, что в Нижневартовске возбудили уголовное дело в отношении директора крупной управляющей компании. По версии следствия, руководитель компании скрыл больше 13 миллионов рублей.