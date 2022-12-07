Пермские власти блокируют назначение топ-менеджера в МРСК

08 декабря 2022 в 20:47 Размер текста - 17 +

В «Пермэнерго» готовятся к смене руководства Фото: Алексей Глазырин © URA.RU Власти Пермского края не согласовали кандидатуру нового директора филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. По его словам, к бывшему топ-менеджеру «Кубаньэнерго» Вячеславу Костецкому есть претензии у силовиков. «Костецкий уже прибыл в Пермь и фактически руководит коллективом. Но краевые власти не согласовывают назначение. В Краснодарском крае он находится не на самом хорошем счету у силовиков», — рассказывает собеседник. В 2012 году, к примеру, он лишился должности замруководителя Краснодарского теруправления Росимущества, поскольку в декларации о доходах скрыл принадлежащие ему земельный участок и гостиницу на Черноморском побережье. Об этом сообщала «Российская газета». Собеседник, близкий к руководству компании, рассказывает, что Костецкий должен был приступить к руководству пермским филиалом в середине декабря. В это время у нынешнего директора Эдуарда Илларионова истечет срок контракта. Сейчас, по его словам, Илларионов является директором формально. В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» сообщили, что компания всегда сообщает о любых перестановках, «если таковые фактически происходят». «Кандидатура директора филиала, а также любого иного топ-менеджера „Россети Урал“, согласовывается органом управления компании — советом директоров. О любых кадровых перестановках мы обязательно уведомим дополнительно», — пояснили в компании. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края отказались от комментариев. Связаться с Вячеславом Костецким не удалось, так как в распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство готово предоставить возможность прокомментировать ситуацию. Эдуард Илларионов был назначен директором «Пермэнерго» в 2019 году, свою работу в компании он начинал с должности мастера службы ЛЭП. Его сменщик Костецкий родился в 1974 году, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Электроснабжение», с 2013 работает в должности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Власти Пермского края не согласовали кандидатуру нового директора филиала «Пермэнерго» ОАО «МРСК Урала». Об этом URA.RU сообщил источник в политэлитах. По его словам, к бывшему топ-менеджеру «Кубаньэнерго» Вячеславу Костецкому есть претензии у силовиков. «Костецкий уже прибыл в Пермь и фактически руководит коллективом. Но краевые власти не согласовывают назначение. В Краснодарском крае он находится не на самом хорошем счету у силовиков», — рассказывает собеседник. В 2012 году, к примеру, он лишился должности замруководителя Краснодарского теруправления Росимущества, поскольку в декларации о доходах скрыл принадлежащие ему земельный участок и гостиницу на Черноморском побережье. Об этом сообщала «Российская газета». Собеседник, близкий к руководству компании, рассказывает, что Костецкий должен был приступить к руководству пермским филиалом в середине декабря. В это время у нынешнего директора Эдуарда Илларионова истечет срок контракта. Сейчас, по его словам, Илларионов является директором формально. В пресс-службе ОАО «МРСК Урала» сообщили, что компания всегда сообщает о любых перестановках, «если таковые фактически происходят». «Кандидатура директора филиала, а также любого иного топ-менеджера „Россети Урал“, согласовывается органом управления компании — советом директоров. О любых кадровых перестановках мы обязательно уведомим дополнительно», — пояснили в компании. В пресс-службе администрации губернатора Пермского края отказались от комментариев. Связаться с Вячеславом Костецким не удалось, так как в распоряжении редакции нет его номера телефона. Агентство готово предоставить возможность прокомментировать ситуацию. Эдуард Илларионов был назначен директором «Пермэнерго» в 2019 году, свою работу в компании он начинал с должности мастера службы ЛЭП. Его сменщик Костецкий родился в 1974 году, имеет два высших образования по специальностям «Юриспруденция» и «Электроснабжение», с 2013 работает в должности заместителя генерального директора по развитию и технологическому присоединению ПАО «Кубаньэнерго».