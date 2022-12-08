08 декабря 2022

Дипломат РФ заявил о причастности НАТО к ударам по российским аэродромам

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Столица Казахстана Астана. Астана, американский флаг, флаг сша, флаг америки
Американская компания модернизировала беспилотники, которыми ВСУ атаковали российские аэродромы, заявил Константин Гаврилов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Члены НАТО причастны к атаке Украины по двум российским военным аэродромам беспилотниками, которые модернизировала компания из США. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

«Вот и сейчас в очередной раз факты указывают на то, что страны — члены Североатлантического альянса действительно приложили руку к террористическим провокациям Киева. Они были направлены против российских стратегических аэродромов „Дягилево“ и „Энгельс“ с применением двух реактивных ударных беспилотников советского производства Ту-141 „Стриж“», — заявил Гаврилов в разговоре с РИА Новости. По его словам, подавляющее большинство целей, по которым бьют ВСУ, определяют «западные хозяева киевского режима».

«Упомянутые БПЛА Ту-141 „Стриж“ наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS», — объяснил глава российской делегации. Кроме того, беспилотники были модернизированы американской корпорацией Raytheon Technologies, отметил Гаврилов.

Ранее Минобороны РФ сообщало о гибели троих российских военных при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс». Агентство Bloomberg сообщало, что эта атака стала «опасным витком» в конфликте на Украине.

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Члены НАТО причастны к атаке Украины по двум российским военным аэродромам беспилотниками, которые модернизировала компания из США. Об этом заявил глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. «Вот и сейчас в очередной раз факты указывают на то, что страны — члены Североатлантического альянса действительно приложили руку к террористическим провокациям Киева. Они были направлены против российских стратегических аэродромов „Дягилево“ и „Энгельс“ с применением двух реактивных ударных беспилотников советского производства Ту-141 „Стриж“», — заявил Гаврилов в разговоре с РИА Новости. По его словам, подавляющее большинство целей, по которым бьют ВСУ, определяют «западные хозяева киевского режима». «Упомянутые БПЛА Ту-141 „Стриж“ наводятся на цель с использованием американской глобальной спутниковой системы GPS», — объяснил глава российской делегации. Кроме того, беспилотники были модернизированы американской корпорацией Raytheon Technologies, отметил Гаврилов. Ранее Минобороны РФ сообщало о гибели троих российских военных при атаке ВСУ на российские военные аэродромы «Дягилево» и «Энгельс». Агентство Bloomberg сообщало, что эта атака стала «опасным витком» в конфликте на Украине.
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