В Пермском крае после пяти дней поисков нашли сбежавшего мужчину с инвалидностью

11 декабря 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

К поискам подключили полицейских Фото: Сергей Русанов © URA.RU На территории Пермского края после нескольких дней поисков нашли 34-летнего мужчину. Евгений пропал 6 декабря в Краснокамске. Родные рассказали, что у него имеется инвалидность и он нуждается в медпомощи. Мужчина вынужденно проводил большую часть времени в доме, но пять дней назад сбежал, никого не оповестив. «Евгений найден. Жив», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Семья пропавшего обращалась к полицейским за помощью. К поискам были привлечены прикамские волонтеры. URA.RU ранее писало, что утром 3 декабря в Перми объявили срочный сбор на поиски ребенка. Пропавшую девочку нашли через несколько часов после того, как был объявлен сбор.

На территории Пермского края после нескольких дней поисков нашли 34-летнего мужчину. Евгений пропал 6 декабря в Краснокамске. Родные рассказали, что у него имеется инвалидность и он нуждается в медпомощи. Мужчина вынужденно проводил большую часть времени в доме, но пять дней назад сбежал, никого не оповестив. «Евгений найден. Жив», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Семья пропавшего обращалась к полицейским за помощью. К поискам были привлечены прикамские волонтеры. URA.RU ранее писало, что утром 3 декабря в Перми объявили срочный сбор на поиски ребенка. Пропавшую девочку нашли через несколько часов после того, как был объявлен сбор.