10 декабря 2022
09 декабря 2022

В Пермском крае после пяти дней поисков нашли сбежавшего мужчину с инвалидностью

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, патруль ппс, полиция
К поискам подключили полицейских Фото:

На территории Пермского края после нескольких дней поисков нашли 34-летнего мужчину. Евгений пропал 6 декабря в Краснокамске. Родные рассказали, что у него имеется инвалидность и он нуждается в медпомощи. Мужчина вынужденно проводил большую часть времени в доме, но пять дней назад сбежал, никого не оповестив.

«Евгений найден. Жив», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Семья пропавшего обращалась к полицейским за помощью. К поискам были привлечены прикамские волонтеры.

URA.RU ранее писало, что утром 3 декабря в Перми объявили срочный сбор на поиски ребенка. Пропавшую девочку нашли через несколько часов после того, как был объявлен сбор.

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На территории Пермского края после нескольких дней поисков нашли 34-летнего мужчину. Евгений пропал 6 декабря в Краснокамске. Родные рассказали, что у него имеется инвалидность и он нуждается в медпомощи. Мужчина вынужденно проводил большую часть времени в доме, но пять дней назад сбежал, никого не оповестив. «Евгений найден. Жив», — указано в telegram-канале поискового отряда «Регион 59». Семья пропавшего обращалась к полицейским за помощью. К поискам были привлечены прикамские волонтеры. URA.RU ранее писало, что утром 3 декабря в Перми объявили срочный сбор на поиски ребенка. Пропавшую девочку нашли через несколько часов после того, как был объявлен сбор.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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