Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора

Праздничная иллюминация появится 12 декабря в 17:15
Цветами государственного флага Российской Федерации, белым, синим и красным, засияет телебашня в Челябинске в День Конституции 12 декабря. Праздничную иллюминацию включит филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.
«В честь главного нормативного правового акта России 12 декабря в 17:15 на телебашне будет включена торжественная подсветка», — заявили в мэрии.
Ранее в День России 12 июня на телебашне включали трехцветную подсветку. На фоне триколора выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».
Будьте в курсе всех главных новостей Челябинской области - читайте канал Челябинск, который смог