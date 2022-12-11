Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора

12 декабря 2022 в 11:50 Размер текста - 17 +

Праздничная иллюминация появится 12 декабря в 17:15 Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Цветами государственного флага Российской Федерации, белым, синим и красным, засияет телебашня в Челябинске в День Конституции 12 декабря. Праздничную иллюминацию включит филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В честь главного нормативного правового акта России 12 декабря в 17:15 на телебашне будет включена торжественная подсветка», — заявили в мэрии. Ранее в День России 12 июня на телебашне включали трехцветную подсветку. На фоне триколора выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».

Цветами государственного флага Российской Федерации, белым, синим и красным, засияет телебашня в Челябинске в День Конституции 12 декабря. Праздничную иллюминацию включит филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В честь главного нормативного правового акта России 12 декабря в 17:15 на телебашне будет включена торжественная подсветка», — заявили в мэрии. Ранее в День России 12 июня на телебашне включали трехцветную подсветку. На фоне триколора выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».