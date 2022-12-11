11 декабря 2022
10 декабря 2022

Челябинская телебашня окрасится в цвета триколора

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Алексей Текслер на челябинском РТПЦ и акции Зажги телебашню. Челябинск, телевидение, телебашня, подсветка телебашни
Праздничная иллюминация появится 12 декабря в 17:15 Фото:

Цветами государственного флага Российской Федерации, белым, синим и красным, засияет телебашня в Челябинске в День Конституции 12 декабря. Праздничную иллюминацию включит филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии.

«В честь главного нормативного правового акта России 12 декабря в 17:15 на телебашне будет включена торжественная подсветка», — заявили в мэрии.

Ранее в День России 12 июня на телебашне включали трехцветную подсветку. На фоне триколора выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».

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Цветами государственного флага Российской Федерации, белым, синим и красным, засияет телебашня в Челябинске в День Конституции 12 декабря. Праздничную иллюминацию включит филиал РТРС «Челябинский ОРТПЦ», сообщили URA.RU в пресс-службе мэрии. «В честь главного нормативного правового акта России 12 декабря в 17:15 на телебашне будет включена торжественная подсветка», — заявили в мэрии. Ранее в День России 12 июня на телебашне включали трехцветную подсветку. На фоне триколора выводили хештег «Мы Россия, мы вместе».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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