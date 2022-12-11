В пермском ТРЦ пройдут бесплатные новогодние елки

12 декабря 2022 в 15:24 Размер текста - 17 +

Участие в праздничных мероприятиях — бесплатное Фото: Денис Моргунов © URA.RU В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» пройдут бесплатные новогодние мероприятия для детей. Подробности сообщили в пресс-службе ТРЦ. «Новогодние представления пройдут 17—18, 24—25 декабря, а также 4—5 января. Время: с 14 до 17 часов. В разные дни гостей ждут цирковое шоу Лунеговых „Поп-сквиш“, интерактивный спектакль „Проделки Гринча“, бумажное шоу „Королевство снега“, а также театрализованное представление „Волшебное королевство“ и другие», — указано в анонсе праздников. Дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, на которых создадут елочные игрушки, украсят свечи в технике декупаж. Также юным гостям бесплатно сделают любой аквагрим, который они сами захотят. Кроме того, с 15 по 30 декабря, а также 4 и 5 января у главной елки ТРЦ «Планета» будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Все юные гости смогут получить от волшебных героев сладости — для этого достаточно будет рассказать стихотворение. Резиденция будет работать в будни с 17 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни — с 12 до 19 часов. Все мероприятия будут проходить в центральном атриуме на 1 этаже ТРЦ. А 24 декабря с 12:30 до 13:30 по ТРЦ «Планета» будет шествовать праздничный оркестр в костюмах Дедов Морозов. Он исполнит новогодние мелодии. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году концертов в ледовом городке Перми не будет. Но в городке установят мониторы, будет играть фоновая музыка для общего праздничного настроения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В пермском торгово-развлекательном центре «Планета» пройдут бесплатные новогодние мероприятия для детей. Подробности сообщили в пресс-службе ТРЦ. «Новогодние представления пройдут 17—18, 24—25 декабря, а также 4—5 января. Время: с 14 до 17 часов. В разные дни гостей ждут цирковое шоу Лунеговых „Поп-сквиш“, интерактивный спектакль „Проделки Гринча“, бумажное шоу „Королевство снега“, а также театрализованное представление „Волшебное королевство“ и другие», — указано в анонсе праздников. Дети смогут принять участие в творческих мастер-классах, на которых создадут елочные игрушки, украсят свечи в технике декупаж. Также юным гостям бесплатно сделают любой аквагрим, который они сами захотят. Кроме того, с 15 по 30 декабря, а также 4 и 5 января у главной елки ТРЦ «Планета» будет работать сказочная резиденция Деда Мороза и Снегурочки. Все юные гости смогут получить от волшебных героев сладости — для этого достаточно будет рассказать стихотворение. Резиденция будет работать в будни с 17 до 20 часов, а в выходные и праздничные дни — с 12 до 19 часов. Все мероприятия будут проходить в центральном атриуме на 1 этаже ТРЦ. А 24 декабря с 12:30 до 13:30 по ТРЦ «Планета» будет шествовать праздничный оркестр в костюмах Дедов Морозов. Он исполнит новогодние мелодии. Ранее URA.RU сообщало, что в этом году концертов в ледовом городке Перми не будет. Но в городке установят мониторы, будет играть фоновая музыка для общего праздничного настроения.