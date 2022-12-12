Euobserver: новые санкции ЕС коснутся Лепса, блогера Пучкова и Михалкова

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Концерт Григория Лепса в МВЦ Екатеринбург-Экспо. Екатеринбург, лепс григорий, концерт григория лепса
В новый список санкции хотят включить Лепса и других знаменитостей Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В новый список санкций Евросоюза планируется включить телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»), а также режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает Euobserver.

«Проекты новых черных списков ЕС состоят из 144 человек. Они включают популярных российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепсервидзе и писателей Дмитрия Пучкова, режиссера Никиту Михалов и политолога Сергея Михеева», — передает издание.

Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. 5 декабря ЕС ввел потолок цен на нефть.

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В новый список санкций Евросоюза планируется включить телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»), а также режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает Euobserver. «Проекты новых черных списков ЕС состоят из 144 человек. Они включают популярных российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепсервидзе и писателей Дмитрия Пучкова, режиссера Никиту Михалов и политолога Сергея Михеева», — передает издание. Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. 5 декабря ЕС ввел потолок цен на нефть.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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