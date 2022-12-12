Euobserver: новые санкции ЕС коснутся Лепса, блогера Пучкова и Михалкова

В новый список санкции хотят включить Лепса и других знаменитостей
новость из сюжетаСанкции против России вообще и Урала в частности
В новый список санкций Евросоюза планируется включить телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепса, писателя и блогера Дмитрия Пучкова («Гоблина»), а также режиссера Никиту Михалкова. Об этом сообщает Euobserver.
«Проекты новых черных списков ЕС состоят из 144 человек. Они включают популярных российских телеведущих Бориса Корчевникова и Марину Ким, певца Григория Лепсервидзе и писателей Дмитрия Пучкова, режиссера Никиту Михалов и политолога Сергея Михеева», — передает
Евросоюз, США и другие страны активно вводят санкции против РФ с начала спецоперации на Украине. 5 декабря ЕС ввел потолок цен на нефть.
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