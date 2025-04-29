Военные священники доставили Благодатный огонь на фронт

Военные священники Центрального военного округа впервые доставили Благодатный огонь из Иерусалима в полевые храмы, расположенные в зоне спецоперации. Святыня была привезена с территории Израиля ветераном одного из мотострелковых полков, сообщили в Минобороны РФ.
«Военнослужащие и военные священники Центрального военного округа впервые доставили частицу Благодатного огня, привезенную из Иерусалима, в блиндажные храмы в зоне проведения специальной военной операции», — заявили в ведомстве. Информацию передает РИА Новости.
В рамках церемонии передачи частицы Благодатного огня, прошедшей в мотострелковом соединении, военные священники провели праздничное богослужение. В мероприятии приняли участие командование соединения и военнослужащие подразделения. Минобороны также уточнило, что в дальнейшем Благодатный огонь будет направлен в другие полевые храмы, расположенные на передовых позициях в зоне СВО.
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