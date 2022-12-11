Власти ХМАО внесут изменения в бюджет

Власти ХМАО сократили дефицит бюджета на 3,5 миллиарда рублей

Власти ХМАО сократили дефицит бюджета Фото: Алексей Андронов © URA.RU

Власти ХМАО скорректировали окружной бюджет, сократив дефицит на 3,5 миллиарда рублей за счет увеличения доходов. Об этом стало известно из заседания правительства с губернатором ХМАО Натальей Комаровой, рассказали в пресс-службе думы ХМАО.

«Центральным стал проект закона о внесении изменений в бюджет округа на 2022 год и на плановый период 2023—2024 годов. Законопроектом предлагается внести изменения в доходы бюджета автономного округа на 2022 год. В частности, доходы в текущем году увеличиваются на 6,8 миллиарда рублей, расходы — почти на 3,5 миллиарда. Дефицит также уменьшился почти на 3,5 миллиарда рублей и составил 34 миллиарда», — сказали в пресс-службе окружной думы. Документ будет рассмотрен депутатами 21 декабря.

Ранее URA.RU писало, что в предстоящие три года в бюджет ХМАО вернется 54 млрд рублей из бюджета Тюменской области. Об этом рассказал вице-губернатор Югры Роман Генкель после заседания окружного правительства, где утверждались параметры программы «Сотрудничество».