Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» установило новогоднюю елку для горожан, устроив им сюрприз. Об этом завод написал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».
«Уже успели полюбоваться статной зеленой красавицей, которая появилась у центральных проходных? Елка, украсившая аллею сквера перед заводом — новогодний сюрприз от „ОДК-СТАР“», — написано в группе.
Предприятие рассказало, что несколько лет шла реконструкция сквера, из-за чего новогоднюю елку у дворца не ставили. «В этом году закончились все работы, и было принято решение создать ощущение праздника и местным ребятишкам, и взрослым», — рассказывает «ОДК-СТАР».
Ранее URA.RU писало, что пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку, а также посмотреть на тараканьи бега. Праздник состоится 17 декабря с 13:00.
Новогодняя елка в сквере напротив оборонного завода
«ОДК-СТАР»
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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» установило новогоднюю елку для горожан, устроив им сюрприз. Об этом завод написал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Уже успели полюбоваться статной зеленой красавицей, которая появилась у центральных проходных? Елка, украсившая аллею сквера перед заводом — новогодний сюрприз от „ОДК-СТАР“», — написано в группе. Предприятие рассказало, что несколько лет шла реконструкция сквера, из-за чего новогоднюю елку у дворца не ставили. «В этом году закончились все работы, и было принято решение создать ощущение праздника и местным ребятишкам, и взрослым», — рассказывает «ОДК-СТАР». Ранее URA.RU писало, что пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку, а также посмотреть на тараканьи бега. Праздник состоится 17 декабря с 13:00.