14 декабря 2022

Пермский оборонный завод устроил сюрприз горожанам, поставив новогоднюю елку. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Строительство ледового городка на площади Эспланада. Пермь, установка новогодней елки
Новогоднюю елку не устанавливали в течение нескольких лет из-за реконструкции сквера Фото:

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» установило новогоднюю елку для горожан, устроив им сюрприз. Об этом завод написал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Уже успели полюбоваться статной зеленой красавицей, которая появилась у центральных проходных? Елка, украсившая аллею сквера перед заводом — новогодний сюрприз от „ОДК-СТАР“», — написано в группе.

Предприятие рассказало, что несколько лет шла реконструкция сквера, из-за чего новогоднюю елку у дворца не ставили. «В этом году закончились все работы, и было принято решение создать ощущение праздника и местным ребятишкам, и взрослым», — рассказывает «ОДК-СТАР».

Ранее URA.RU писало, что пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку, а также посмотреть на тараканьи бега. Праздник состоится 17 декабря с 13:00.

Новогодняя елка в сквере напротив оборонного завода

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Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» установило новогоднюю елку для горожан, устроив им сюрприз. Об этом завод написал в своей группе в соцсети «ВКонтакте». «Уже успели полюбоваться статной зеленой красавицей, которая появилась у центральных проходных? Елка, украсившая аллею сквера перед заводом — новогодний сюрприз от „ОДК-СТАР“», — написано в группе. Предприятие рассказало, что несколько лет шла реконструкция сквера, из-за чего новогоднюю елку у дворца не ставили. «В этом году закончились все работы, и было принято решение создать ощущение праздника и местным ребятишкам, и взрослым», — рассказывает «ОДК-СТАР». Ранее URA.RU писало, что пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку, а также посмотреть на тараканьи бега. Праздник состоится 17 декабря с 13:00.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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