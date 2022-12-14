Новогоднюю елку не устанавливали в течение нескольких лет из-за реконструкции сквера Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Пермское предприятие оборонно-промышленного комплекса «ОДК-СТАР» установило новогоднюю елку для горожан, устроив им сюрприз. Об этом завод написал в своей группе в соцсети «ВКонтакте».

«Уже успели полюбоваться статной зеленой красавицей, которая появилась у центральных проходных? Елка, украсившая аллею сквера перед заводом — новогодний сюрприз от „ОДК-СТАР“», — написано в группе.

Предприятие рассказало, что несколько лет шла реконструкция сквера, из-за чего новогоднюю елку у дворца не ставили. «В этом году закончились все работы, и было принято решение создать ощущение праздника и местным ребятишкам, и взрослым», — рассказывает «ОДК-СТАР».

Ранее URA.RU писало, что пермский зоопарк приглашает посетителей на новогоднюю елку, а также посмотреть на тараканьи бега. Праздник состоится 17 декабря с 13:00.