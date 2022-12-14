Челябинские силовики начали задерживать «черных лесорубов» и проверять елочные базары

За незаконную рубку елей заведено два уголовных дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области возбуждено уже два уголовных дела на «черных лесорубов» из-за незаконной вырубки елей в преддверии Нового года. Об этом 15 декабря сообщил врио начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД по региону Дмитрий Золотухин.

«В регионе проводится профилактическое мероприятие „Ель“. В каждом отделе полиции созданы специальные группы по предупреждению преступлений, связанных с незаконной вырубкой и реализацией хвойных деревьев. На дорогах области машины с елями проверяют посты ГИБДД. На сегодня пока возбуждено два уголовных дела», — заявил Золотухин на пресс-конференции в ИД «Гранада Пресс».

Золотухин отметил, что работа в этом направлении только началась и цифра возбужденных дел — только первоначальная. За каждое вырубленное дерево предусмотрена не только уголовная ответственность, но и значительные штрафы в десятки тысяч рублей в зависимости от ценности дерева.

Врио начальника управления охраны общественного порядка ГУ МВД добавил, что полиция активно инспектирует елочные базары. В Советском районе двум предпринимателям уже выписаны штрафы за реализацию елок без госрегистрации. Также под пристальным вниманием полиции — объявления о продаже хвойных деревьев на сайте «Авито». Правоохранители внимательно изучают подобные площадки и их продавцов.

Елочные базары в Челябинске начали свою работу с 12 декабря. В городе определили более ста официальных точек. Подобные рынки работают во всех муниципалитетах области.