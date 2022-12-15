В Минобороны назвали новую цель для ударов ВСУ в спецоперации

Минобороны: ВСУ намеренно целятся по российским врачам в зоне СВО

16 декабря 2022 в 00:11 Размер текста - 17 +

ВСУ наносят удары по российским врачам в зоне СВО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВС) намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. «К сожалению, специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся, в том числе, и медицинские работники», — сказал Тришкин в эфире телеканала «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее российские военные сорвали атаки ВСУ на купянском и луганском направлениях. Также Минобороны сообщало, что ВС РФ трижды отбили атаки Киева в районе Красного Лимана, являющимся самым сложным направлением в СВО. По данным издания Newsweek, у украинской армии ограничены запасы боеприпасов для ПВО. При это скорость наступления ВСУ зависит от поставок западного вооружения.

Вооруженные силы Украины (ВС) намеренно целятся по российским врачам, работающим в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом сообщил начальник Главного военно-медицинского управления Минобороны Дмитрий Тришкин. «К сожалению, специальная военная операция показала, что наш противник сегодня целью избирает не только военнослужащих. Целью становятся мирные жители, целью становятся, в том числе, и медицинские работники», — сказал Тришкин в эфире телеканала «Россия-24». Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса. Ранее российские военные сорвали атаки ВСУ на купянском и луганском направлениях. Также Минобороны сообщало, что ВС РФ трижды отбили атаки Киева в районе Красного Лимана, являющимся самым сложным направлением в СВО. По данным издания Newsweek, у украинской армии ограничены запасы боеприпасов для ПВО. При это скорость наступления ВСУ зависит от поставок западного вооружения.