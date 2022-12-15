В Кургане три брата пойдут под суд за продажу героина

Курганская полиция задержала троих братьев, хранивших героин Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Трое жителей Кургана, являющиеся братьями, пойдут под суд за распространение героина на территории Курганской области. Об этом рассказали в УМВД России по Курганской области.

«Следователем СУ УМВД России по г. Кургану окончено расследование уголовного дела в отношении жителей областного центра, обвиняемых в покушении на незаконный сбыт наркотических средств. В ходе следствия установлено, что три брата — 1992, 1998 и 1999 годов рождения — незаконно приобретали наркотическое средство героин, [распространяли] на территории Зауралья», — сообщили в пресс-службе полиции о версии следствия. Мужчины были задержаны в феврале этого года.

У двух братьев при задержании были найдены свыше 70 свертков с запрещенным веществом. В квартире третьего брата нашли еще 330 пакетиков героина. Спустя некоторое время полицейским задержали и третьего брата, у которого было обнаружено при осмотре 100 граммов героина.

«Уголовное дело, возбужденное по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, частью 4 статьи 228.1 Уголовного кодекса РФ, направлено в суд для рассмотрения по существу», — проинформировали в полиции. Братьям грозит до 20 лет лишения свободы.

Ранее URA.RU сообщало, что курганские полицейские задержали 20-летнего курганца. Его также подозревают в хранении героина с целью распространения.