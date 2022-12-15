Свердловские оборонные заводы изменили режим работы из-за госзаказов

Свердловские оборонные заводы перешли на шестидневную рабочую неделю из-за госзаказов

Сотрудников могут вызывать из отпусков из-за производственной необходимости Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловские заводы, которые выполняют госзаказ и относятся к предприятиям Ростеха, «Алмаз-Антея» и Роскосмоса, перешли на шестидневную рабочую неделю. Об этом сообщил во время пресс-конференции ТАСС председатель Федерации профсоюзов региона Андрей Ветлужских.

«Да, они [оборонные предприятия, выполняющие госзаказ] сейчас работают шесть дней, а не пять дней в неделю», — заявил Ветлужских. Кроме этого, из-за производственной необходимости по распоряжению руководства рабочий день может быть увеличен до 12 часов, а сотрудников могут отзывать из отпусков или не отпускать в них. Данные установки относятся к предприятиям, которые работают на оборону и машиностроение.

При этом Ветлужских отметил, что на всех заводах в связи с новым режимом работы повышена зарплата. «Также мы следим, чтобы не было злоупотреблений, чтобы тех, кто производит [гражданскую продукцию], не касались эти [новые] нормы», — подчеркнул председатель Федерации профсоюзов региона.

Ранее стало известно, что «Уралвагонзавод» перешел на круглосуточный режим работы, чтобы в несколько раз увеличить выпуск боевых машин. Такая задача была поставлена после того, как на заводе побывал министр обороны РФ Сергей Шойгу. После смены режима работы, в свердловских детских садах начали создавать дежурные группы для детей работников оборонных предприятий.