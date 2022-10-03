Власти Екатеринбурга изменят работу детских садов для сотрудников оборонных заводов

04 октября 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

В детских садах Екатеринбурга будут созданы дежурные группы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В детских садах Екатеринбурга готовятся создать дежурные группы для детей работников оборонных предприятий. Для этого садики будут работать по 12 часов, шесть дней в неделю, сообщил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко во время онлайн-брифинга. «Мы собираем заявки от предприятий оборонного комплекса, чтобы эту работу (создание дежурных групп — прим.URA.RU) организовать. Будет несколько форматов: и 12-часовой рабочий день при необходимости, и шестидневная рабочая неделя для детских садов. Как только соберем заявки, мы организуем эту работу», — рассказал Шевченко, отвечая на вопрос, будут ли созданы дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники сборочного цеха нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» в несколько раз увеличили выпуск боевых машин, для чего перешли на круглосуточный график работы. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021 года.

В детских садах Екатеринбурга готовятся создать дежурные группы для детей работников оборонных предприятий. Для этого садики будут работать по 12 часов, шесть дней в неделю, сообщил начальник департамента образования администрации Екатеринбурга Константин Шевченко во время онлайн-брифинга. «Мы собираем заявки от предприятий оборонного комплекса, чтобы эту работу (создание дежурных групп — прим.URA.RU) организовать. Будет несколько форматов: и 12-часовой рабочий день при необходимости, и шестидневная рабочая неделя для детских садов. Как только соберем заявки, мы организуем эту работу», — рассказал Шевченко, отвечая на вопрос, будут ли созданы дежурные группы для детей, чьи родители работают на предприятиях оборонно-промышленного комплекса. Ранее URA.RU сообщало, что сотрудники сборочного цеха нижнетагильского предприятия «Уралвагонзавод» в несколько раз увеличили выпуск боевых машин, для чего перешли на круглосуточный график работы. В январе 2022 года УВЗ отчитывался об успешном выполнении гособоронзаказа по итогам 2021 года.