Спрос на детские новогодние утренники в Ханты-Мансийске резко вырос

16 декабря 2022 в 19:14 Размер текста - 17 +

Спрос вырос на 64% Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Спрос на детские новогоднего утренника в Ханты-Мансийске вырос на 64% по сравнению с прошлым годом. Вывод сделан после анализа спроса на услуги помощников по организации детских праздников. Об этом URA.RU сообщили в сервисе Авито Услуги. «Только в первой половине декабря этого года по сравнению с прошлым годом спрос на услуги помощников по организации и проведению новогодних праздников в Ханты-Мансийске вырос на 64%. Спрос на услуги аниматоров в Ханты-Мансийске вырос на 136%, предложений стало больше на 48%. Средняя цена за час выступления аниматоров в городе составила порядка 2000 рублей», — говорится в официальном сообщении. По данным сервиса, на детские праздники чаще всего помимо Деда Мороза и снегурочки приглашают еще Белого Мишку. На утренниках проводят мастер-классы по росписи новогодних украшений и имбирных пряников. «Спрос на мастер-классы в Ханты-Мансийске только за первую половину декабря вырос на 123%. Объявлений за это же время стало больше на 25%. Средняя цена мастер-класса стартует от 1500 рублей в час», — дополнили в сообщении. Также популярными называют аквагрим (рисунки на лице) и шоу мыльных пузырей, цена на которое выросла на 37%. Количество запросов на услуги диджея в Ханты-Мансийске выросло на 400%, а фотографа и видеографа на 41%. Ранее URA.RU сообщало, что только треть компаний в ХМАО готовы в этом году вручить партнерам и клиентам корпоративные подарки на Новый год. Подарки для сотрудников подготовили в каждой седьмой организации, для детей работников почти половина — 49%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Спрос на детские новогоднего утренника в Ханты-Мансийске вырос на 64% по сравнению с прошлым годом. Вывод сделан после анализа спроса на услуги помощников по организации детских праздников. Об этом URA.RU сообщили в сервисе Авито Услуги. «Только в первой половине декабря этого года по сравнению с прошлым годом спрос на услуги помощников по организации и проведению новогодних праздников в Ханты-Мансийске вырос на 64%. Спрос на услуги аниматоров в Ханты-Мансийске вырос на 136%, предложений стало больше на 48%. Средняя цена за час выступления аниматоров в городе составила порядка 2000 рублей», — говорится в официальном сообщении. По данным сервиса, на детские праздники чаще всего помимо Деда Мороза и снегурочки приглашают еще Белого Мишку. На утренниках проводят мастер-классы по росписи новогодних украшений и имбирных пряников. «Спрос на мастер-классы в Ханты-Мансийске только за первую половину декабря вырос на 123%. Объявлений за это же время стало больше на 25%. Средняя цена мастер-класса стартует от 1500 рублей в час», — дополнили в сообщении. Также популярными называют аквагрим (рисунки на лице) и шоу мыльных пузырей, цена на которое выросла на 37%. Количество запросов на услуги диджея в Ханты-Мансийске выросло на 400%, а фотографа и видеографа на 41%. Ранее URA.RU сообщало, что только треть компаний в ХМАО готовы в этом году вручить партнерам и клиентам корпоративные подарки на Новый год. Подарки для сотрудников подготовили в каждой седьмой организации, для детей работников почти половина — 49%.