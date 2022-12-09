Две трети компаний в ХМАО откажутся от подарков партнерам на Новый год

Только треть компаний в ХМАО готовы в этом году вручить партнерам и клиентам корпоративные подарки на Новый год. Информацию предоставили аналитики сервиса SuperJob.
«На корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить. В этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 32% организаций», — рассказали в компании.
Подарки для сотрудников подготовили в каждой седьмой организации, для детей работников почти половина — 49%. В каждой пятой компании новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других.
Аналитики узнавали данные у менеджеров по персоналу. Среди популярных новогодних бизнес-подарков названы сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой.
Ранее сообщалось, что в ХМАО 34% трудоустроенных жителей округа надеется получить премии по итогам года. Больше половины, 54%, не ожидают выплат.
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