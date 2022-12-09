Две трети компаний в ХМАО откажутся от подарков партнерам на Новый год

10 декабря 2022 в 13:27 Размер текста - 17 +

Корпоративные подарки готовят 32% компаний в ХМАО Фото: Александр Мамаев © URA.RU Только треть компаний в ХМАО готовы в этом году вручить партнерам и клиентам корпоративные подарки на Новый год. Информацию предоставили аналитики сервиса SuperJob. «На корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить. В этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 32% организаций», — рассказали в компании. Подарки для сотрудников подготовили в каждой седьмой организации, для детей работников почти половина — 49%. В каждой пятой компании новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других. Аналитики узнавали данные у менеджеров по персоналу. Среди популярных новогодних бизнес-подарков названы сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Ранее сообщалось, что в ХМАО 34% трудоустроенных жителей округа надеется получить премии по итогам года. Больше половины, 54%, не ожидают выплат.

Только треть компаний в ХМАО готовы в этом году вручить партнерам и клиентам корпоративные подарки на Новый год. Информацию предоставили аналитики сервиса SuperJob. «На корпоративных подарках бизнес намерен сэкономить. В этом году сюрпризы клиентам и партнерам готовит 32% организаций», — рассказали в компании. Подарки для сотрудников подготовили в каждой седьмой организации, для детей работников почти половина — 49%. В каждой пятой компании новогодние сюрпризы предусмотрены и для тех, и для других. Аналитики узнавали данные у менеджеров по персоналу. Среди популярных новогодних бизнес-подарков названы сладости, алкоголь, а также календари и канцелярские товары с корпоративной символикой. Ранее сообщалось, что в ХМАО 34% трудоустроенных жителей округа надеется получить премии по итогам года. Больше половины, 54%, не ожидают выплат.