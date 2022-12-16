Роспотребнадзор раскрыл данные о вновь заболевших COVID-19 в Прикамье

Пермский край занимает первое место в рейтинге ПФО по количеству заболевших коронавирусом

17 декабря 2022 в 23:25 Размер текста - 17 +

Прикамье вновь вышло на лидирующие позиции по количеству заболевших коронавирусом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Согласно данным на 17 декабря, Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Такая статистика приведена на сайте Роспотребнадзора региона. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев заболевания коронавирусом Пермский край занимает четвертое ранговое место среди субъектов РФ. При этом Прикамье находится на первом месте рейтинга в ПФО», — указано в сообщении. Всего в крае было выявлено 452315 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 239 — за истекшие сутки. При этом в Прикамской столице в указанный период зарегистрировано 87 инцидентов. В ведомстве отмечают, что за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон». По данным на сентябрь, Пермский край занимал второе место в (ПФО) по количеству заболевших COVID-19 (месяцем раньше — первое). Тогда регион занимал девятое рейтинговое место среди всех субъектов РФ. URA.RU писало ранее, что специфика сезонного подъема роста заболеваний связана с циркуляцией вирусных инфекций. Пермский эпидемиолог высказывала мнение о необходимости введения масочного режима.

Согласно данным на 17 декабря, Пермский край занимает первое место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Такая статистика приведена на сайте Роспотребнадзора региона. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев заболевания коронавирусом Пермский край занимает четвертое ранговое место среди субъектов РФ. При этом Прикамье находится на первом месте рейтинга в ПФО», — указано в сообщении. Всего в крае было выявлено 452315 подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Из них 239 — за истекшие сутки. При этом в Прикамской столице в указанный период зарегистрировано 87 инцидентов. В ведомстве отмечают, что за последние три месяца в 100% случаев идентифицируется вариант «омикрон». По данным на сентябрь, Пермский край занимал второе место в (ПФО) по количеству заболевших COVID-19 (месяцем раньше — первое). Тогда регион занимал девятое рейтинговое место среди всех субъектов РФ. URA.RU писало ранее, что специфика сезонного подъема роста заболеваний связана с циркуляцией вирусных инфекций. Пермский эпидемиолог высказывала мнение о необходимости введения масочного режима.