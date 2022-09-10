Пермский край занимает второе место в ПФО по числу заболевших COVID-19

В Пермском крае за последние сутки заразились 1295 человек
новость из сюжетаКоронавирус COVID-19
Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Статистика заболевания приведена на официальном сайте Роскомнадзора по Пермскому краю.
«По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает девятое ранговое место среди субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе регион занимает второе место», — пишут на сайте.
За последние сутки в Пермском крае выявлено 1295 подтвержденных случаев заболевания, в Перми — 473 случая. У всех заболевших коронавирусом выявляется «омикрон».
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