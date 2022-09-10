10 сентября 2022
09 сентября 2022

Пермский край занимает второе место в ПФО по числу заболевших COVID-19

Пермский край занимает второе место в рейтинге ПФО по количеству заболевших COVID-19
© Служба новостей «URA.RU»
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Работа фельдшеров скорой помощи в условиях коронавирусной инфекции на территории городской больницы №2. Курган, защитный костюм, скорая помощь, фельдшер, covid19, коронавирус, пандемия коронавируса, средства защиты, водитель скорой помощи
В Пермском крае за последние сутки заразились 1295 человек Фото:
новость из сюжета
Коронавирус COVID-19

Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Статистика заболевания приведена на официальном сайте Роскомнадзора по Пермскому краю.

«По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает девятое ранговое место среди субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе регион занимает второе место», — пишут на сайте.

За последние сутки в Пермском крае выявлено 1295 подтвержденных случаев заболевания, в Перми — 473 случая. У всех заболевших коронавирусом выявляется «омикрон».

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Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Статистика заболевания приведена на официальном сайте Роскомнадзора по Пермскому краю. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает девятое ранговое место среди субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе регион занимает второе место», — пишут на сайте. За последние сутки в Пермском крае выявлено 1295 подтвержденных случаев заболевания, в Перми — 473 случая. У всех заболевших коронавирусом выявляется «омикрон».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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