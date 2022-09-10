Пермский край занимает второе место в ПФО по числу заболевших COVID-19

Пермский край занимает второе место в рейтинге ПФО по количеству заболевших COVID-19

11 сентября 2022 в 13:46 Размер текста - 17 +

В Пермском крае за последние сутки заразились 1295 человек Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Коронавирус COVID-19 Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Статистика заболевания приведена на официальном сайте Роскомнадзора по Пермскому краю. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает девятое ранговое место среди субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе регион занимает второе место», — пишут на сайте. За последние сутки в Пермском крае выявлено 1295 подтвержденных случаев заболевания, в Перми — 473 случая. У всех заболевших коронавирусом выявляется «омикрон».

Пермский край занимает второе место в Приволжском федеральном округе (ПФО) по количеству заболевших COVID-19. Статистика заболевания приведена на официальном сайте Роскомнадзора по Пермскому краю. «По абсолютному числу вновь регистрируемых случаев Пермский край занимает девятое ранговое место среди субъектов РФ. В Приволжском федеральном округе регион занимает второе место», — пишут на сайте. За последние сутки в Пермском крае выявлено 1295 подтвержденных случаев заболевания, в Перми — 473 случая. У всех заболевших коронавирусом выявляется «омикрон».