16 декабря 2022

Житель ХМАО до смерти избил знакомого

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт
Дело передано в суд с обвинительным заключением Фото:

В Нефтеюганске (ХМАО) следователями завершено раследование уголовного дела в отношении мужчины, до смерти избившего своего знакомого. Об этом сообщается на сайте регионального СКР.

«По версии следствия, 07 сентября 2022 года около 11 часов обвиняемый <…> будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 38-летним знакомым, <…> нанес не менее 18 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении.

Отмечается, что злоумышленник ранее был неоднократно судим и в момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения стало то, что оппонент дал показания по уголовному делу против их общего знакомого. Следователями собрано достаточно доказательств, дело передано в суд.

Ранее URA.RU сообщало, что двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили в 2011 году. Раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям.

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В Нефтеюганске (ХМАО) следователями завершено раследование уголовного дела в отношении мужчины, до смерти избившего своего знакомого. Об этом сообщается на сайте регионального СКР. «По версии следствия, 07 сентября 2022 года около 11 часов обвиняемый <…> будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 38-летним знакомым, <…> нанес не менее 18 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник ранее был неоднократно судим и в момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения стало то, что оппонент дал показания по уголовному делу против их общего знакомого. Следователями собрано достаточно доказательств, дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили в 2011 году. Раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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