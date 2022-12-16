Житель ХМАО до смерти избил знакомого

17 декабря 2022 в 20:04 Размер текста - 17 +

Дело передано в суд с обвинительным заключением Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU В Нефтеюганске (ХМАО) следователями завершено раследование уголовного дела в отношении мужчины, до смерти избившего своего знакомого. Об этом сообщается на сайте регионального СКР. «По версии следствия, 07 сентября 2022 года около 11 часов обвиняемый <…> будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 38-летним знакомым, <…> нанес не менее 18 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник ранее был неоднократно судим и в момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения стало то, что оппонент дал показания по уголовному делу против их общего знакомого. Следователями собрано достаточно доказательств, дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили в 2011 году. Раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям.

В Нефтеюганске (ХМАО) следователями завершено раследование уголовного дела в отношении мужчины, до смерти избившего своего знакомого. Об этом сообщается на сайте регионального СКР. «По версии следствия, 07 сентября 2022 года около 11 часов обвиняемый <…> будучи в состоянии алкогольного опьянения, во время ссоры с 38-летним знакомым, <…> нанес не менее 18 ударов руками и ногами в область головы и других частей тела оппоненту. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия», — говорится в сообщении. Отмечается, что злоумышленник ранее был неоднократно судим и в момент совершения данного преступления находился в состоянии алкогольного опьянения. Причиной нападения стало то, что оппонент дал показания по уголовному делу против их общего знакомого. Следователями собрано достаточно доказательств, дело передано в суд. Ранее URA.RU сообщало, что двое жителей ХМАО пойдут под суд за убийство и сексуальное насилие над ребенком, которые они совершили в 2011 году. Раскрыть преступление удалось благодаря новым криминалистическим технологиям.