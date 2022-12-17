Власти ХМАО раскрыли объем помощи, отправленной Донбассу

Начальник управления по внешним связям ХМАО-Югры Александр Пономаренко сообщил, что с начала проведения спецоперации регион отправил в Донбасс более 700 тонн гуманитарного груза. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.
«Общий объем груза, направленного за весь период, уже более 700 тонн. Эта работа будет продолжаться пока в ней есть потребность и необходимость», — говорится в сообщении.
Александр Пономаренко отметил, что на данный момент на территории Югры действует 31 пункт сбора гуманитарной помощи. Поддержку оказывают не только неравнодушные жители, но и крупный бизнес, а также местные строительные компании.
Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отправляется новогодний груз для участников СВО и жителей Донбасса. Помимо подарков в отправку включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива».
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