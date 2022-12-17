17 декабря 2022
16 декабря 2022

Власти ХМАО раскрыли объем помощи, отправленной Донбассу

Власти ХМАО: с начала спецоперации в Донбасс отправили более 700 тонн помощи
© Служба новостей «URA.RU»
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Гуманитарная помощь Донбассу. Челябинск , продукты, гуманитарная помощь, погрузка
Сбор помощи будет продолжаться, заявили власти ХМАО Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Начальник управления по внешним связям ХМАО-Югры Александр Пономаренко сообщил, что с начала проведения спецоперации регион отправил в Донбасс более 700 тонн гуманитарного груза. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами.

«Общий объем груза, направленного за весь период, уже более 700 тонн. Эта работа будет продолжаться пока в ней есть потребность и необходимость», — говорится в сообщении.

Александр Пономаренко отметил, что на данный момент на территории Югры действует 31 пункт сбора гуманитарной помощи. Поддержку оказывают не только неравнодушные жители, но и крупный бизнес, а также местные строительные компании.

Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отправляется новогодний груз для участников СВО и жителей Донбасса. Помимо подарков в отправку включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива».

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Начальник управления по внешним связям ХМАО-Югры Александр Пономаренко сообщил, что с начала проведения спецоперации регион отправил в Донбасс более 700 тонн гуманитарного груза. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами. «Общий объем груза, направленного за весь период, уже более 700 тонн. Эта работа будет продолжаться пока в ней есть потребность и необходимость», — говорится в сообщении. Александр Пономаренко отметил, что на данный момент на территории Югры действует 31 пункт сбора гуманитарной помощи. Поддержку оказывают не только неравнодушные жители, но и крупный бизнес, а также местные строительные компании. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отправляется новогодний груз для участников СВО и жителей Донбасса. Помимо подарков в отправку включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива».
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