Власти ХМАО раскрыли объем помощи, отправленной Донбассу

Власти ХМАО: с начала спецоперации в Донбасс отправили более 700 тонн помощи

18 декабря 2022 в 14:29 Размер текста - 17 +

Сбор помощи будет продолжаться, заявили власти ХМАО Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Начальник управления по внешним связям ХМАО-Югры Александр Пономаренко сообщил, что с начала проведения спецоперации регион отправил в Донбасс более 700 тонн гуманитарного груза. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами. «Общий объем груза, направленного за весь период, уже более 700 тонн. Эта работа будет продолжаться пока в ней есть потребность и необходимость», — говорится в сообщении. Александр Пономаренко отметил, что на данный момент на территории Югры действует 31 пункт сбора гуманитарной помощи. Поддержку оказывают не только неравнодушные жители, но и крупный бизнес, а также местные строительные компании. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отправляется новогодний груз для участников СВО и жителей Донбасса. Помимо подарков в отправку включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива».

Начальник управления по внешним связям ХМАО-Югры Александр Пономаренко сообщил, что с начала проведения спецоперации регион отправил в Донбасс более 700 тонн гуманитарного груза. Об этом он рассказал на брифинге с журналистами. «Общий объем груза, направленного за весь период, уже более 700 тонн. Эта работа будет продолжаться пока в ней есть потребность и необходимость», — говорится в сообщении. Александр Пономаренко отметил, что на данный момент на территории Югры действует 31 пункт сбора гуманитарной помощи. Поддержку оказывают не только неравнодушные жители, но и крупный бизнес, а также местные строительные компании. Ранее URA.RU сообщало, что из ХМАО отправляется новогодний груз для участников СВО и жителей Донбасса. Помимо подарков в отправку включены одеяла, спальные мешки, палатки, палаточные печки, средства гигиены и продовольственные наборы для мирного населения. Вместе с посылками в зону СВО будет передано три автомобиля «Нива».