Пропавший в Екатеринбурге 14-летний подросток найден мертвым

18 декабря 2022 в 18:09 Размер текста - 17 +

Тело подростка обнаружили в районе переулка Базовый Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Пропавший 17 декабря в Октябрьском районе мальчик обнаружен погибшим. Информацию подтвердили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область». «Подросток скончался от обморожения. Тело обнаружено лежащим в канаве, в районе переулка Базовый», — сообщил подробности «Четвертый канал». В полиции воздержались от комментариев. Подробности трагедии выясняются.

Пропавший 17 декабря в Октябрьском районе мальчик обнаружен погибшим. Информацию подтвердили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область». «Подросток скончался от обморожения. Тело обнаружено лежащим в канаве, в районе переулка Базовый», — сообщил подробности «Четвертый канал». В полиции воздержались от комментариев. Подробности трагедии выясняются.