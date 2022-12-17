17 декабря 2022
16 декабря 2022

Пропавший в Екатеринбурге 14-летний подросток найден мертвым

© Служба новостей «URA.RU»
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Тело подростка обнаружили в районе переулка Базовый Фото:

Пропавший 17 декабря в Октябрьском районе мальчик обнаружен погибшим. Информацию подтвердили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область».

«Подросток скончался от обморожения. Тело обнаружено лежащим в канаве, в районе переулка Базовый», — сообщил подробности «Четвертый канал».

В полиции воздержались от комментариев. Подробности трагедии выясняются.

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Пропавший 17 декабря в Октябрьском районе мальчик обнаружен погибшим. Информацию подтвердили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область». «Подросток скончался от обморожения. Тело обнаружено лежащим в канаве, в районе переулка Базовый», — сообщил подробности «Четвертый канал». В полиции воздержались от комментариев. Подробности трагедии выясняются.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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