Пропавший в Екатеринбурге 14-летний подросток найден мертвым

Тело подростка обнаружили в районе переулка Базовый
Пропавший 17 декабря в Октябрьском районе мальчик обнаружен погибшим. Информацию подтвердили на официальной странице поисково-спасательного отряда «Прорыв Свердловская область».
«Подросток скончался от обморожения. Тело обнаружено лежащим в канаве, в районе переулка Базовый», — сообщил подробности «Четвертый канал».
В полиции воздержались от комментариев. Подробности трагедии выясняются.
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