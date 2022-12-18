18 декабря 2022
17 декабря 2022

В Миассе перевернулся школьный автобус. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, школьный автобус, осторожно дети, автобус, дети
Водитель не справился с управлением Фото:

В Миассе (Челябинская область) 19 декабря около 08:25 часов на 1 км автодороги перевернулся школьный автобус ПАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.

«Водитель 1962 г. р., управляя школьным автобусом ПАЗ, совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на 1 км автодороги Миасс — Атлян», — заявили в пресс-службе ведомства.

В автобусе находился один водитель. В результате происшествия пострадавших нет. Госавтоинспекция оказала помощь в ликвидации последствий ДТП. Устанавливаются все обстоятельства.

Причины ДТП выясняются
Фото:

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В Миассе (Челябинская область) 19 декабря около 08:25 часов на 1 км автодороги перевернулся школьный автобус ПАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону. «Водитель 1962 г. р., управляя школьным автобусом ПАЗ, совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на 1 км автодороги Миасс — Атлян», — заявили в пресс-службе ведомства. В автобусе находился один водитель. В результате происшествия пострадавших нет. Госавтоинспекция оказала помощь в ликвидации последствий ДТП. Устанавливаются все обстоятельства.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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