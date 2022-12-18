Водитель не справился с управлением
В Миассе (Челябинская область) 19 декабря около 08:25 часов на 1 км автодороги перевернулся школьный автобус ПАЗ. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД по региону.
«Водитель 1962 г. р., управляя школьным автобусом ПАЗ, совершил съезд с проезжей части дороги вправо с последующим опрокидыванием. ДТП произошло на 1 км автодороги Миасс — Атлян», — заявили в пресс-службе ведомства.
В автобусе находился один водитель. В результате происшествия пострадавших нет. Госавтоинспекция оказала помощь в ликвидации последствий ДТП. Устанавливаются все обстоятельства.
Причины ДТП выясняются
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