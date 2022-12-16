Мобилизованный блогер из ХМАО окончил подготовку в учебном центре. Видео

17 декабря 2022 в 16:28 Размер текста - 17 +

Крецул сообщил, что скоро их батальон отправится на фронт Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул окончил подготовку в учебном центре. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Батальон Югра сегодня стартует! Обучение окончено и нас ждут борты», — говорится в записи. В комментариях неравнодушные подписчики желают удачи бойцам и благодарят за защиту Родины. «Спасибо Вам! За ваше мужество! Берегите себя», — написала Оксана Попова. Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул похвалил качество подготовки в учебном центре. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму.

Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул окончил подготовку в учебном центре. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Батальон Югра сегодня стартует! Обучение окончено и нас ждут борты», — говорится в записи. В комментариях неравнодушные подписчики желают удачи бойцам и благодарят за защиту Родины. «Спасибо Вам! За ваше мужество! Берегите себя», — написала Оксана Попова. Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул похвалил качество подготовки в учебном центре. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму.