Крецул сообщил, что скоро их батальон отправится на фронт
новость из сюжетаМобилизация в России
Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул окончил подготовку в учебном центре. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».
«Батальон Югра сегодня стартует! Обучение окончено и нас ждут борты», — говорится в записи.
В комментариях неравнодушные подписчики желают удачи бойцам и благодарят за защиту Родины. «Спасибо Вам! За ваше мужество! Берегите себя», — написала Оксана Попова.
Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул похвалил качество подготовки в учебном центре. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму.
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