16 декабря 2022

Мобилизованный блогер из ХМАО окончил подготовку в учебном центре. Видео

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Учения резервистов. Тюмень , автомат, оружие
Крецул сообщил, что скоро их батальон отправится на фронт Фото:
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Мобилизация в России

Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул окончил подготовку в учебном центре. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте».

«Батальон Югра сегодня стартует! Обучение окончено и нас ждут борты», — говорится в записи.

В комментариях неравнодушные подписчики желают удачи бойцам и благодарят за защиту Родины. «Спасибо Вам! За ваше мужество! Берегите себя», — написала Оксана Попова.

Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул похвалил качество подготовки в учебном центре. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму.

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Мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул окончил подготовку в учебном центре. Об этом он рассказал в своем аккаунте в социальной сети «ВКонтакте». «Батальон Югра сегодня стартует! Обучение окончено и нас ждут борты», — говорится в записи. В комментариях неравнодушные подписчики желают удачи бойцам и благодарят за защиту Родины. «Спасибо Вам! За ваше мужество! Берегите себя», — написала Оксана Попова. Ранее URA.RU сообщило, что мобилизованный блогер из ХМАО Алексей Крецул похвалил качество подготовки в учебном центре. Он также отметил, что до мобилизации долгое время не занимался спортом и сейчас во время обучения приводит себя в форму.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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