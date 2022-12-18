Десятки пермяков, выехавшие на автобусе в Самару, застряли в Ижевске

Пассажирам автобуса несколько часов пришлось стоять в Ижевске из-за плохой погоды Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажиры междугороднего автобуса, следовавшего по маршруту Пермь-Самара, застряли 18 декабря в Ижевске. Причиной стали плохие метеоусловия. Об этом URA.RU рассказали в справочной пермского автовокзала, пояснив, что в автобусе находилось 33 пассажира.

«18 декабря в Самару ушел автобус из Перми. Они [пассажиры] вынуждено в Ижевске остановились. Утром нам в справочную автовокзала позвонила пассажирка, сказала, что они в Ижевске провели всю ночь. В автобусе находилось 33 пассажира», — пояснили URA.RU в справочной автовокзала. Добрались ли пермяки до Самары, в организации уточнить затруднились. По причине плохих погодных условий 20 декабря отменен автобусный рейс из Самары в Пермь.

Обрушившиеся на Пермь снегопады стали причиной пробок на дорогах. Так, на трассе Пермь-Екатеринбург образовался многокилометровый затор из легковых и грузовых авто. Плохие погодные условия также стали причиной задержки поездов в уральских регионах.