На трассе Пермь — Екатеринбург образовалась восьмикилометровая пробка. Видео

18 декабря 2022 в 22:35 Размер текста - 17 +

На пермской трассе образовалась пробка Фото: Владимир Андреев © URA.RU На пермской трассе в сторону Екатеринбурга образовалась большая пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Ергач стоят машины: и фуры, и легковые. Длина пробки примерно восемь километров. Полоса в сторону Екатеринбурга почти не движется», — рассказал корреспондент агентства. Он также сообщил, что в районе 45-го километра стоит пост ДПС. Инспекторы останавливают грузовые автомобили. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что на дороге полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения. Их действия вызваны непростыми погодными условиями. Ранее сотрудники ДПС рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными на трассе из-за ухудшения погоды. URA.RU уже писало, что в начале декабря Пермь сковали девятибалльные пробки. В городе начинался обещанный до этого снегопад.

На пермской трассе в сторону Екатеринбурга образовалась большая пробка. Об этом сообщил корреспондент URA.RU. «На трассе Пермь — Екатеринбург в районе поселка Ергач стоят машины: и фуры, и легковые. Длина пробки примерно восемь километров. Полоса в сторону Екатеринбурга почти не движется», — рассказал корреспондент агентства. Он также сообщил, что в районе 45-го километра стоит пост ДПС. Инспекторы останавливают грузовые автомобили. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю пояснили, что на дороге полицейские обеспечивают безопасность дорожного движения. Их действия вызваны непростыми погодными условиями. Ранее сотрудники ДПС рекомендовали автомобилистам быть предельно внимательными на трассе из-за ухудшения погоды. URA.RU уже писало, что в начале декабря Пермь сковали девятибалльные пробки. В городе начинался обещанный до этого снегопад.