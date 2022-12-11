Синоптики обещают усиление снегопада в Перми

12 декабря 2022 в 13:02 Размер текста - 17 +

Возможно, откапывать авто еще рано Фото: Денис Моргунов © URA.RU Снегопад, не отпускающий Пермский край последние дни, в ближайшее время усилится. Об этом сообщили в ГИС-центре Пермского университета. «С запада подходит зона интенсивных осадков на теплом фронте. В ближайшее время снегопад будет снова усиливаться», — говорится в сообщении синоптиков в Telegram. Ранее сообщалось, что снег прекратится в Прикамье ближе к концу понедельника. За выходные в Перми выпало около двух третей месячной нормы осадков. Это привело к дорожным пробкам как в городе, так и на краевых трассах.

Снегопад, не отпускающий Пермский край последние дни, в ближайшее время усилится. Об этом сообщили в ГИС-центре Пермского университета. «С запада подходит зона интенсивных осадков на теплом фронте. В ближайшее время снегопад будет снова усиливаться», — говорится в сообщении синоптиков в Telegram. Ранее сообщалось, что снег прекратится в Прикамье ближе к концу понедельника. За выходные в Перми выпало около двух третей месячной нормы осадков. Это привело к дорожным пробкам как в городе, так и на краевых трассах.