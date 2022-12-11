Синоптики обещают усиление снегопада в Перми

Возможно, откапывать авто еще рано
Снегопад, не отпускающий Пермский край последние дни, в ближайшее время усилится. Об этом сообщили в ГИС-центре Пермского университета.
«С запада подходит зона интенсивных осадков на теплом фронте. В ближайшее время снегопад будет снова усиливаться», — говорится в сообщении синоптиков в Telegram.
Ранее сообщалось, что снег прекратится в Прикамье ближе к концу понедельника. За выходные в Перми выпало около двух третей месячной нормы осадков. Это привело к дорожным пробкам как в городе, так и на краевых трассах.
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