Вернувшийся из Дубая теневой мэр порадовался красоте Перми и призвал к патриотизму

Депутат Пермской гордумы Владимир Плотников, который считается теневым мэром, поблагодарил администрацию краевой столицы за оформление города. Об этом он заявил на заседании думы, трансляция которого проходит на сайте парламента.
«Я в пятницу возвращался из отпуска, из Екатеринбурга ехал, летел из Дубая. И когда заехал в город, увидел, что у нас действительно очень прекрасный город, освещенный. Я повернул на ул. Ленина, проехал мимо нашей елки, проехал через Коммунальный мост, он бы весь освещен. В общем, это было прекрасное настроение от того, что наш город находится в таком хорошем состоянии», — отметил Владимир Плотников. Он добавил, что ему не стыдно за Пермь, когда к нему приезжают гости.
После этого Владимир Плотников попросил власти больше внимания уделять патриотическому воспитанию молодежи. «Что сейчас происходит вокруг нашей страны, вот эта спецоперация… Нас пытаются расчленить, нашу молодежь — одурманить. Патриотическое воспитание — очень важно, и ему надо уделять как можно больше внимания», — заключил Плотников.
Владимир Плотников является самым богатым депутатом Перми. Ранее он призывал проводить патриотические беседы о спецоперации в школах края.
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