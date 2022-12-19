В ХМАО из-за реформы органов опеки сократят чиновников

20 декабря 2022 в 14:20 Размер текста - 17 +

Под сокращение попали руководители и их замы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Сургуте и Сургутском районе из-за передачи органов опеки и попечительства на окружной уровень с 2023 года часть чиновников попала под сокращение. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель управления социальной защиты населения в Сургуте и Сургутском районе Анастасия Смолякова, передает корреспондент URA.RU. «У нас сейчас по штатному замещению, если смотреть новое управления социальной защиты, опеки и попечительства, в этой структуре будет работать 46 единиц. 30 будут работать в департаменте. Еще 14 перейдут работать в агентство социального благополучия. Ну и часть сотрудников в любом случае попадет под сокращение», — сообщила Смолякова. При этом Смолякова отметила, что в первую очередь под сокращения попали руководители управлений и их заместители. Уже известно, что в Сургуте Екатерина Собко покидает свой пост руководителя городского управления опеки и попечительства. «Каждый человек, как я уже сказала, решает для себя. Я пока решила, что буду работать в другой сфере. В какой, пока не буду говорить», — сообщила Собко. По словам чиновников, реформа органов опеки и попечительства для самих югорчан пройдет незаметно. Вся работа будет организована по тому же принципу, что и раньше, но только под руководством окружных властей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэры потеряют власть над органами опеки и попечительства. Полномочия по руководству органами опеки и попечительства на окружной уровень. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Сургуте и Сургутском районе из-за передачи органов опеки и попечительства на окружной уровень с 2023 года часть чиновников попала под сокращение. Об этом на пресс-конференции заявила руководитель управления социальной защиты населения в Сургуте и Сургутском районе Анастасия Смолякова, передает корреспондент URA.RU. «У нас сейчас по штатному замещению, если смотреть новое управления социальной защиты, опеки и попечительства, в этой структуре будет работать 46 единиц. 30 будут работать в департаменте. Еще 14 перейдут работать в агентство социального благополучия. Ну и часть сотрудников в любом случае попадет под сокращение», — сообщила Смолякова. При этом Смолякова отметила, что в первую очередь под сокращения попали руководители управлений и их заместители. Уже известно, что в Сургуте Екатерина Собко покидает свой пост руководителя городского управления опеки и попечительства. «Каждый человек, как я уже сказала, решает для себя. Я пока решила, что буду работать в другой сфере. В какой, пока не буду говорить», — сообщила Собко. По словам чиновников, реформа органов опеки и попечительства для самих югорчан пройдет незаметно. Вся работа будет организована по тому же принципу, что и раньше, но только под руководством окружных властей. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО мэры потеряют власть над органами опеки и попечительства. Полномочия по руководству органами опеки и попечительства на окружной уровень.