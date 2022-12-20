Пермский депутат взыскал через суд с коллеги 50 тысяч рублей за оскорбление

Ранее суд обязал Шубина заплатить штраф в размере 3 тыс. рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Суд в Чайковском (Пермский край) обязал выплатить местного председателя гордумы Михаила Шубина 50 тысяч рублей депутату краевого заксобрания Дмитрию Новокрещенову. Иск был подан после оскорбления депутата регионального парламента. Об этом на своей странице в соцсети «ВКонтакте» написал сам Новокрещенов.

«Сегодня Чайковский городской суд вынес решение о выплате мне в качестве компенсации морального вреда, пятьдесят тысяч рублей. Конечно же решение не вступило в силу и будет еще апелляция, если же Михаил Николаевич, не согласится с решением суда», — написал депутат на своей странице. Парламентарий предполагает, что Шубин может подать на него встречный иск.

Впервые председателя Чайковской думы привлекли к ответственности за оскорбление Новокрещенова еще летом 2021 года. Тогда чиновнику пришлось заплатить штраф размером 3 тысячи рублей. Сейчас же депутат заксобрания решил закончить эту историю и подал в суд на Шубина с требованием компенсации морального вреда. Дмитрию Новокрещенову отправлен запрос в соцсетях. На звонки корреспондента URA.RU депутат Михаил Шубин не ответил.