Суд наказал свердловчанина, в одиночку избившего группу полицейских

Свердловчанин избил участкового, кинолога и девушку-полицейского Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд Камышлова (Свердловская область) отправил в колонию на два года мужчину, который напал сразу на трех полицейских и избил их руками, ногами и дверью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Камышловский районный назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, мужчина 1 сентября напал на трех силовиков, приехавших на вызов.

Полицейские пришли к свердловчанину домой. Когда они попытались поговорить с ним, гражданин отреагировал агрессивно. Сначала он ударил участкового дверью по лицу, потом стал хватать полицейских (одной из которых была девушка) за одежду, бить руками и ногами, пока силовики не скрутили его и не надели наручники. На суде мужчина не стал признавать вину, заявив, что полицейские оклеветали его.