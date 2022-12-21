21 декабря 2022

Суд наказал свердловчанина, в одиночку избившего группу полицейских

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Судебное заседание. Курган, уголовное дело, судебное заседание, полиция, суд
Свердловчанин избил участкового, кинолога и девушку-полицейского Фото:

Суд Камышлова (Свердловская область) отправил в колонию на два года мужчину, который напал сразу на трех полицейских и избил их руками, ногами и дверью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«Камышловский районный назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, мужчина 1 сентября напал на трех силовиков, приехавших на вызов.

Полицейские пришли к свердловчанину домой. Когда они попытались поговорить с ним, гражданин отреагировал агрессивно. Сначала он ударил участкового дверью по лицу, потом стал хватать полицейских (одной из которых была девушка) за одежду, бить руками и ногами, пока силовики не скрутили его и не надели наручники. На суде мужчина не стал признавать вину, заявив, что полицейские оклеветали его.

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Суд Камышлова (Свердловская область) отправил в колонию на два года мужчину, который напал сразу на трех полицейских и избил их руками, ногами и дверью. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «Камышловский районный назначил виновному наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима», — говорится в сообщении прокуратуры. По данным ведомства, мужчина 1 сентября напал на трех силовиков, приехавших на вызов. Полицейские пришли к свердловчанину домой. Когда они попытались поговорить с ним, гражданин отреагировал агрессивно. Сначала он ударил участкового дверью по лицу, потом стал хватать полицейских (одной из которых была девушка) за одежду, бить руками и ногами, пока силовики не скрутили его и не надели наручники. На суде мужчина не стал признавать вину, заявив, что полицейские оклеветали его.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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