21 декабря 2022

Из торгового центра в Нижневартовске эвакуировали 560 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, торговый центр, европа-сити
Из торгового центра также эвакуировали персонал Фото:

В Нижневартовске сотрудники МЧС эвакуировали порядка 560 посетителей и персонал торгового центра «Европа Сити» из-за задымления. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе югорского управления МЧС.

«Пожарные приехали через 6 минут, провели разведку. Выяснили, что произошло короткое замыкание в траволаторе, ведущем на цокольный этаж. Пострадавших и погибших нет», — прокомментировал представитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко. После проверки и устранения неисправности торговый центр вновь будет работать в штатном режиме.

Ранее URA.RU сообщало об эвакуации из торгового центра в Нефтеюганске. Загорелось одноэтажное здание ТЦ «Привоз» в 10 микрорайоне.

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В Нижневартовске сотрудники МЧС эвакуировали порядка 560 посетителей и персонал торгового центра «Европа Сити» из-за задымления. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе югорского управления МЧС. «Пожарные приехали через 6 минут, провели разведку. Выяснили, что произошло короткое замыкание в траволаторе, ведущем на цокольный этаж. Пострадавших и погибших нет», — прокомментировал представитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко. После проверки и устранения неисправности торговый центр вновь будет работать в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации из торгового центра в Нефтеюганске. Загорелось одноэтажное здание ТЦ «Привоз» в 10 микрорайоне.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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