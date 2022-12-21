Из торгового центра в Нижневартовске эвакуировали 560 человек

22 декабря 2022 в 15:03 Размер текста - 17 +

Из торгового центра также эвакуировали персонал Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске сотрудники МЧС эвакуировали порядка 560 посетителей и персонал торгового центра «Европа Сити» из-за задымления. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе югорского управления МЧС. «Пожарные приехали через 6 минут, провели разведку. Выяснили, что произошло короткое замыкание в траволаторе, ведущем на цокольный этаж. Пострадавших и погибших нет», — прокомментировал представитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко. После проверки и устранения неисправности торговый центр вновь будет работать в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации из торгового центра в Нефтеюганске. Загорелось одноэтажное здание ТЦ «Привоз» в 10 микрорайоне.

В Нижневартовске сотрудники МЧС эвакуировали порядка 560 посетителей и персонал торгового центра «Европа Сити» из-за задымления. Эту информацию URA.RU подтвердили в пресс-службе югорского управления МЧС. «Пожарные приехали через 6 минут, провели разведку. Выяснили, что произошло короткое замыкание в траволаторе, ведущем на цокольный этаж. Пострадавших и погибших нет», — прокомментировал представитель пресс-службы МЧС Вадим Симоненко. После проверки и устранения неисправности торговый центр вновь будет работать в штатном режиме. Ранее URA.RU сообщало об эвакуации из торгового центра в Нефтеюганске. Загорелось одноэтажное здание ТЦ «Привоз» в 10 микрорайоне.