Пермячка обыграла знатоков «ЧГК» на Первом канале

23 декабря 2022 в 10:43 Размер текста - 17 +

Татьяна Гуляева выиграла у знатоков 100 тысяч рублей Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Жительница села Култаево Пермского края Татьяна Гуляева задала знатокам шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале вопрос, на который они не смогли ответить. Преподаватель математики представила игрокам свою задачу по педагогике. Запись эфира опубликована на сайте Первого канала. «Педагог Том Девис давал своим коллегам такой совет: ставьте сами себе баллы по такой системе — 1 балл за минуту урока, когда говорите вы, 5 баллов — когда рассуждают ваши ученики. А за что педагог предлагал ставить 10 и 50 баллов?», — озвучил вопрос ведущий. После обсуждения знатоки из команды Бориса Белозерова верного ответа дать не смогли. Таким образом, Татьяна Гуляева выиграла 100 тысяч рублей. Правильный ответ звучал так: 10 баллов педагог должен ставить, когда ученики спорят с ним, а 50 — когда между собой.

Жительница села Култаево Пермского края Татьяна Гуляева задала знатокам шоу «Что? Где? Когда?» на Первом канале вопрос, на который они не смогли ответить. Преподаватель математики представила игрокам свою задачу по педагогике. Запись эфира опубликована на сайте Первого канала. «Педагог Том Девис давал своим коллегам такой совет: ставьте сами себе баллы по такой системе — 1 балл за минуту урока, когда говорите вы, 5 баллов — когда рассуждают ваши ученики. А за что педагог предлагал ставить 10 и 50 баллов?», — озвучил вопрос ведущий. После обсуждения знатоки из команды Бориса Белозерова верного ответа дать не смогли. Таким образом, Татьяна Гуляева выиграла 100 тысяч рублей. Правильный ответ звучал так: 10 баллов педагог должен ставить, когда ученики спорят с ним, а 50 — когда между собой.