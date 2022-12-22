Полиция ХМАО получила новую установку из главка о работе в непогоду

В ХМАО полиция меняет правила работы в условиях непогоды. Сейчас ради безопасности граждан принято решение при метелях и холодах переводить полицию на усиленное несение службы. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО.
«С главка поставили задачу при плохих погодных условиях увеличивать количество патрулей на дорогах округа. Связано это с профилактикой безопасности дорожного движения. Сейчас, как только будет ухудшаться погода, то сразу же будет вводиться усиление по округу. Основная задача — сократить ЧП с жертвами. Раньше усиление вводилось по усмотрению руководства отдельного муниципалитета, сейчас же эта мера будет распространяться на весь округ», — сообщили в полиции.
Полицейские, исходя из погодных условий, смогут ограничивать движение транспорта или вовсе останавливать его до установления благоприятных условий для езды. «Главная задача сработать на упреждение и не допустить трагедии. Сейчас экипажи уже перешли на усиленное несение службы из-за непогоды. Данный режим несения службы продлится до середины января, но все будет зависеть от погоды», — добавили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило об ухудшении погоды. В управление сообщили о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах.
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