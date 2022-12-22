Полиция ХМАО получила новую установку из главка о работе в непогоду

23 декабря 2022 в 18:46 Размер текста - 17 +

При непогоде на дорогах округа будут увеличивать количество патрулей ДПС Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU В ХМАО полиция меняет правила работы в условиях непогоды. Сейчас ради безопасности граждан принято решение при метелях и холодах переводить полицию на усиленное несение службы. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «С главка поставили задачу при плохих погодных условиях увеличивать количество патрулей на дорогах округа. Связано это с профилактикой безопасности дорожного движения. Сейчас, как только будет ухудшаться погода, то сразу же будет вводиться усиление по округу. Основная задача — сократить ЧП с жертвами. Раньше усиление вводилось по усмотрению руководства отдельного муниципалитета, сейчас же эта мера будет распространяться на весь округ», — сообщили в полиции. Полицейские, исходя из погодных условий, смогут ограничивать движение транспорта или вовсе останавливать его до установления благоприятных условий для езды. «Главная задача сработать на упреждение и не допустить трагедии. Сейчас экипажи уже перешли на усиленное несение службы из-за непогоды. Данный режим несения службы продлится до середины января, но все будет зависеть от погоды», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило об ухудшении погоды. В управление сообщили о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В ХМАО полиция меняет правила работы в условиях непогоды. Сейчас ради безопасности граждан принято решение при метелях и холодах переводить полицию на усиленное несение службы. Об этом URA.RU сообщили в управлении МВД по ХМАО. «С главка поставили задачу при плохих погодных условиях увеличивать количество патрулей на дорогах округа. Связано это с профилактикой безопасности дорожного движения. Сейчас, как только будет ухудшаться погода, то сразу же будет вводиться усиление по округу. Основная задача — сократить ЧП с жертвами. Раньше усиление вводилось по усмотрению руководства отдельного муниципалитета, сейчас же эта мера будет распространяться на весь округ», — сообщили в полиции. Полицейские, исходя из погодных условий, смогут ограничивать движение транспорта или вовсе останавливать его до установления благоприятных условий для езды. «Главная задача сработать на упреждение и не допустить трагедии. Сейчас экипажи уже перешли на усиленное несение службы из-за непогоды. Данный режим несения службы продлится до середины января, но все будет зависеть от погоды», — добавили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что МЧС по ХМАО предупредило об ухудшении погоды. В управление сообщили о возможном усилении ветра до 15 — 17 м/с, метелях, снежных заносах и ухудшении видимости на дорогах.