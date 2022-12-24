24 декабря 2022

Во Франции признали, что санкции не лишили россиян тяжелого люкса

Radio France: в Россию продолжают поступать предметы роскоши, несмотря на санкции
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Полки элитных магазинов в Москве забиты товарами, отметили в издании Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Несмотря на введенные западными странами санкции, в Россию продолжают поступать предметы роскоши элитных европейских брендов. Об этом сообщает Radio France.

«Несмотря на введенное западниками эмбарго, предметы роскоши по-прежнему пересекают границы России и остаются доступными для самых богатых россиян», — пишет издание, отмечая, что в московском ЦУМе «полки до сих пор забиты явно запрещенными [для поставки в Россию западными странами] товарами». Как отметили журналисты, такое возможно благодаря реселлерам, отправляющим товары в Россию через другие страны.

Ранее страны Евросоюза, в своем четвертом пакете санкций против России, ввели запрет на экспорт в страну предметов роскоши, среди которых называются автомобили и ювелирные изделия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что «те, кто поддерживает конфликт на Украине, больше не должны иметь возможность наслаждаться своим расточительным образом жизни».

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Несмотря на введенные западными странами санкции, в Россию продолжают поступать предметы роскоши элитных европейских брендов. Об этом сообщает Radio France. «Несмотря на введенное западниками эмбарго, предметы роскоши по-прежнему пересекают границы России и остаются доступными для самых богатых россиян», — пишет издание, отмечая, что в московском ЦУМе «полки до сих пор забиты явно запрещенными [для поставки в Россию западными странами] товарами». Как отметили журналисты, такое возможно благодаря реселлерам, отправляющим товары в Россию через другие страны. Ранее страны Евросоюза, в своем четвертом пакете санкций против России, ввели запрет на экспорт в страну предметов роскоши, среди которых называются автомобили и ювелирные изделия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что «те, кто поддерживает конфликт на Украине, больше не должны иметь возможность наслаждаться своим расточительным образом жизни».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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