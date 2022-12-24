Во Франции признали, что санкции не лишили россиян тяжелого люкса

Radio France: в Россию продолжают поступать предметы роскоши, несмотря на санкции

25 декабря 2022 в 11:33 Размер текста - 17 +

Полки элитных магазинов в Москве забиты товарами, отметили в издании Фото: Александр Мамаев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Несмотря на введенные западными странами санкции, в Россию продолжают поступать предметы роскоши элитных европейских брендов. Об этом сообщает Radio France. «Несмотря на введенное западниками эмбарго, предметы роскоши по-прежнему пересекают границы России и остаются доступными для самых богатых россиян», — пишет издание , отмечая, что в московском ЦУМе «полки до сих пор забиты явно запрещенными [для поставки в Россию западными странами] товарами». Как отметили журналисты, такое возможно благодаря реселлерам, отправляющим товары в Россию через другие страны. Ранее страны Евросоюза, в своем четвертом пакете санкций против России, ввели запрет на экспорт в страну предметов роскоши, среди которых называются автомобили и ювелирные изделия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что «те, кто поддерживает конфликт на Украине, больше не должны иметь возможность наслаждаться своим расточительным образом жизни».

Несмотря на введенные западными странами санкции, в Россию продолжают поступать предметы роскоши элитных европейских брендов. Об этом сообщает Radio France. «Несмотря на введенное западниками эмбарго, предметы роскоши по-прежнему пересекают границы России и остаются доступными для самых богатых россиян», — пишет издание, отмечая, что в московском ЦУМе «полки до сих пор забиты явно запрещенными [для поставки в Россию западными странами] товарами». Как отметили журналисты, такое возможно благодаря реселлерам, отправляющим товары в Россию через другие страны. Ранее страны Евросоюза, в своем четвертом пакете санкций против России, ввели запрет на экспорт в страну предметов роскоши, среди которых называются автомобили и ювелирные изделия. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен тогда заявила, что «те, кто поддерживает конфликт на Украине, больше не должны иметь возможность наслаждаться своим расточительным образом жизни».