24 декабря 2022
23 декабря 2022

Глава ХМАО и премьер ДНР разработали концепцию развития Макеевки в 2023 году

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Алексей Орлов объезжает строящиеся школы и объекты благоустройства. Екатеринбург, разнорабочие, строители в касках, строительство, стройка, рабочие на стройке, гимназия40
В 2023 году ХМАО продолжит восстановление социально значимых объектов в Макеевке Фото:
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой правительства Донецкой народной республики Виктором Хоценко концепцию развития Макеевки в 2023 году. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».

«В ходе совещания обсудили с губернатором Югры планы по восстановлению Макеевки на 2023 год. В 2023 году автономный округ планирует продолжить масштабное восстановление Макеевки», — цитирует слова Виктора Хоценко пресс-служба правительства ХМАО.

В следующем году регион планирует продолжать восстанавливать Макеевку. Прежде всего работа будет направлена на социально значимые объекты — детские сады, школы. Также Югра возьмет на себя организацию детского отдыха макеевчан. Утверждение плана на 2023 год должно пройти в ходе заседания оперштаба ХМАО 26 декабря.

Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО посетила с рабочим визитом Донбасс. Часть поездки она отвела для встречи с военнослужащими из Югры, выполняющими боевые задачи в рамках спецоперации.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой правительства Донецкой народной республики Виктором Хоценко концепцию развития Макеевки в 2023 году. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально». «В ходе совещания обсудили с губернатором Югры планы по восстановлению Макеевки на 2023 год. В 2023 году автономный округ планирует продолжить масштабное восстановление Макеевки», — цитирует слова Виктора Хоценко пресс-служба правительства ХМАО. В следующем году регион планирует продолжать восстанавливать Макеевку. Прежде всего работа будет направлена на социально значимые объекты — детские сады, школы. Также Югра возьмет на себя организацию детского отдыха макеевчан. Утверждение плана на 2023 год должно пройти в ходе заседания оперштаба ХМАО 26 декабря. Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО посетила с рабочим визитом Донбасс. Часть поездки она отвела для встречи с военнослужащими из Югры, выполняющими боевые задачи в рамках спецоперации.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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