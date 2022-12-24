Глава ХМАО и премьер ДНР разработали концепцию развития Макеевки в 2023 году

Губернатор ХМАО Наталья Комарова обсудила с главой правительства Донецкой народной республики Виктором Хоценко концепцию развития Макеевки в 2023 году. Об этом сообщает telegram-канал «Югра Z Официально».
«В ходе совещания обсудили с губернатором Югры планы по восстановлению Макеевки на 2023 год. В 2023 году автономный округ планирует продолжить масштабное восстановление Макеевки», — цитирует слова Виктора Хоценко пресс-служба правительства ХМАО.
В следующем году регион планирует продолжать восстанавливать Макеевку. Прежде всего работа будет направлена на социально значимые объекты — детские сады, школы. Также Югра возьмет на себя организацию детского отдыха макеевчан. Утверждение плана на 2023 год должно пройти в ходе заседания оперштаба ХМАО 26 декабря.
Ранее URA.RU рассказало, что губернатор ХМАО посетила с рабочим визитом Донбасс. Часть поездки она отвела для встречи с военнослужащими из Югры, выполняющими боевые задачи в рамках спецоперации.
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