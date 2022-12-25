25 декабря 2022

Ученые из ХМАО получили возможность делать точные прогнозы объема добычи нефти

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Нефтегазовый форум. Тюмень, буровая вышка, добыча нефти, нефтегазовый форум
Инструментарий ученых НАЦ РН пополнили 25 новых исследований нефти Фото:

Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана из Ханты-Мансийска повысил точность прогнозов добычи полезных ископаемых. Ученые получили аккредитацию на проведение дополнительных 25 видов исследований сырой нефти и попутного нефтяного газа. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО.

«Внесение Центра в реестр аккредитованных учреждений подтверждает точность, надежность и достоверность проводимых в нем исследований, высокую квалификацию сотрудников. Деятельность ЦИК поможет в достижении одной из поставленных главой региона задач — повышении эффективности разработки», — отметил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Максим Новиков.

Ранее URA.RU писало о том, что в ежегодном отчете о работе правительства губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала Центр исследования керна важным проектом для улучшения нефтяной отрасли в регионе. Глава округа призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.

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Научно-аналитический центр рационального недропользования имени В.И. Шпильмана из Ханты-Мансийска повысил точность прогнозов добычи полезных ископаемых. Ученые получили аккредитацию на проведение дополнительных 25 видов исследований сырой нефти и попутного нефтяного газа. Об этом сообщается на сайте органов государственной власти ХМАО. «Внесение Центра в реестр аккредитованных учреждений подтверждает точность, надежность и достоверность проводимых в нем исследований, высокую квалификацию сотрудников. Деятельность ЦИК поможет в достижении одной из поставленных главой региона задач — повышении эффективности разработки», — отметил заместитель директора департамента недропользования и природных ресурсов автономного округа Максим Новиков. Ранее URA.RU писало о том, что в ежегодном отчете о работе правительства губернатор ХМАО Наталья Комарова назвала Центр исследования керна важным проектом для улучшения нефтяной отрасли в регионе. Глава округа призвала активнее заниматься темой добычи трудноизвлекаемых запасов нефти.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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