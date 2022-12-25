На место убийство детей выехал прокурор Свердловской области

Областной прокурор Крылов будет координировать работу силовиков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Прокурор Свердловской области Борис Крылов выехал на место преступления, где женщина задушила двоих мальчиков 10 и 15 лет и полугодовалую девочку. Об этом сообщила старший помощник прокурора Свердловской области Марина Канатова.

«Прокуратура взяла на контроль ход расследования уголовного дела. Прокурор Свердловской области Борис Крылов выехал на место происшествия для координации действий сотрудников правоохранительных органов», — заявила Канатова.

По словам старшего помощника руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александра Шульги, по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более малолетних). «На месте происшествия работает усиленная следственно-оперативная группа в составе следователей районного отдела СКР, сотрудников отдела криминалистики областного Следственного комитета и отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики СК России», — рассказал Шульга. Силовики выясняются причины трагедии.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых пояснил, что сотрудники МВД сейчас проводят подворно-поквартирный обход. Выясняется, состояла ли семья на учете и почему она проживала на съемной квартире. «Совместно с нашим коллегами из Следственного комитета проверяются разные версии произошедшего. Личности погибших детей и их матери, 1985 г. р., находящейся в декретном отпуске, представителями МВД установлены», — отметил полковник Горелых.

В Екатеринбурге в ЖК «Бажовский» 26 декабря женщина задушила трех своих детей. Как она пояснила своим родственникам, ей показалось, что в ее детей вселились бесы, о чем она написала в своем письме. Накануне трагедии соседи слышали крики и молитвы.