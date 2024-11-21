21 ноября 2024

Бойцов Росгвардии стянули к свердловской школе

Росгвардия эвакуировала школу № 55 в Березовском из-за подозрительной сумки
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг-концерт. Курган, росгвардия
Силовики вывели из здания учеников и сотрудников (архивное фото) Фото:

В здании школы №55 в Березовском (Свердловская область) произошла эвакуация учеников и сотрудников. Причиной инцидента стала находка подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной. Сотрудники охраны незамедлительно активировали тревожную кнопку. К месту происшествия прибыли подразделения Росгвардии.

В целях безопасности часть учащихся была эвакуирована из здания. Другие ученики продолжили занятия в отдаленных от инцидента помещениях школы.

По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, опубликованной в его telegram-канале, в сумке не было обнаружено никаких опасных предметов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят беседу с хозяином оставленных вещей.

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В здании школы №55 в Березовском (Свердловская область) произошла эвакуация учеников и сотрудников. Причиной инцидента стала находка подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной. Сотрудники охраны незамедлительно активировали тревожную кнопку. К месту происшествия прибыли подразделения Росгвардии. В целях безопасности часть учащихся была эвакуирована из здания. Другие ученики продолжили занятия в отдаленных от инцидента помещениях школы. По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, опубликованной в его telegram-канале, в сумке не было обнаружено никаких опасных предметов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят беседу с хозяином оставленных вещей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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