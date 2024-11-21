Бойцов Росгвардии стянули к свердловской школе

В здании школы №55 в Березовском (Свердловская область) произошла эвакуация учеников и сотрудников. Причиной инцидента стала находка подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной. Сотрудники охраны незамедлительно активировали тревожную кнопку. К месту происшествия прибыли подразделения Росгвардии.
В целях безопасности часть учащихся была эвакуирована из здания. Другие ученики продолжили занятия в отдаленных от инцидента помещениях школы.
По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, опубликованной в его telegram-канале, в сумке не было обнаружено никаких опасных предметов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят беседу с хозяином оставленных вещей.
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