Бойцов Росгвардии стянули к свердловской школе

Росгвардия эвакуировала школу № 55 в Березовском из-за подозрительной сумки

22 ноября 2024 в 13:11 Размер текста - 17 +

Силовики вывели из здания учеников и сотрудников (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В здании школы №55 в Березовском (Свердловская область) произошла эвакуация учеников и сотрудников. Причиной инцидента стала находка подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной. Сотрудники охраны незамедлительно активировали тревожную кнопку. К месту происшествия прибыли подразделения Росгвардии. В целях безопасности часть учащихся была эвакуирована из здания. Другие ученики продолжили занятия в отдаленных от инцидента помещениях школы. По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, опубликованной в его telegram-канале, в сумке не было обнаружено никаких опасных предметов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят беседу с хозяином оставленных вещей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В здании школы №55 в Березовском (Свердловская область) произошла эвакуация учеников и сотрудников. Причиной инцидента стала находка подозрительной сумки, оставленной неизвестным мужчиной. Сотрудники охраны незамедлительно активировали тревожную кнопку. К месту происшествия прибыли подразделения Росгвардии. В целях безопасности часть учащихся была эвакуирована из здания. Другие ученики продолжили занятия в отдаленных от инцидента помещениях школы. По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, опубликованной в его telegram-канале, в сумке не было обнаружено никаких опасных предметов. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов проводят беседу с хозяином оставленных вещей.