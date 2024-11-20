После ареста главного свердловоского борца с коррупцией снесли павильон его семьи

В центре Екатеринбурга снесли павильон семьи экс-полицейского Дьякова

20 ноября 2024 в 18:13 Размер текста - 17 +

Двухэтажный павильон постановили снести еще в 2021 году Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Двухэтажный павильон под окнами мэрии Екатеринбурга, про снос которого URA.RU рассказывало 18 сентября, принадлежал семье арестованного экс-начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального ГУ МВД Андрея Дьякова. На это указывают данные из картотеки Ленинского райсуда, на которые обратил внимание корреспондент URA.RU. Павильон в 2004-м возвела компания «Технопарк». Судом было установлено, что организация не имела разрешения на строительство. В 2013-м представитель фирмы обратился с заявлением о признании права собственности. Росреестр зарегистрировал это право. URA.RU еще тогда сообщало, что павильон незаконный, что стройку курировали некие офицеры МВД, а у Росреестра есть целая схема по постановке на учет таких объектов. Ведомство тогда добивалось возбуждения уголовного дела в отношении журналистов, но безрезультатно. В 2013-м же здание перешло во владение матери Андрея Дьякова Нины — по мировому соглашению, заключенному с «Технопарком» (тогда им руководил ее супруг Иван, отец Андрея Дьякова). В 2018 году павильон сдали в аренду компании «Терра», которая принадлежала бизнесмену Владимиру Пузанкову. Судебный процесс о признании здания самостроем начался в 2020-м. Сотрудники свердловского министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) выяснили, что документы, на основании которых было зарегистрировано право собственности на здание, на самом деле выдавались другому юрлицу. Через год Ленинский суд удовлетворил требования МУГИСО о сносе павильона. Но исполнили его лишь в сентябре 2024 года. URA.RU показывало, как это было. Нина Дьякова от комментариев по теме отказалась. Ее сына задержали в мае. Андрея Дьякова обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в 200 миллионов рублей. Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен, которого он считал другом, оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двухэтажный павильон под окнами мэрии Екатеринбурга, про снос которого URA.RU рассказывало 18 сентября, принадлежал семье арестованного экс-начальника управления экономической безопасности и борьбы с коррупцией регионального ГУ МВД Андрея Дьякова. На это указывают данные из картотеки Ленинского райсуда, на которые обратил внимание корреспондент URA.RU. Павильон в 2004-м возвела компания «Технопарк». Судом было установлено, что организация не имела разрешения на строительство. В 2013-м представитель фирмы обратился с заявлением о признании права собственности. Росреестр зарегистрировал это право. URA.RU еще тогда сообщало, что павильон незаконный, что стройку курировали некие офицеры МВД, а у Росреестра есть целая схема по постановке на учет таких объектов. Ведомство тогда добивалось возбуждения уголовного дела в отношении журналистов, но безрезультатно. В 2013-м же здание перешло во владение матери Андрея Дьякова Нины — по мировому соглашению, заключенному с «Технопарком» (тогда им руководил ее супруг Иван, отец Андрея Дьякова). В 2018 году павильон сдали в аренду компании «Терра», которая принадлежала бизнесмену Владимиру Пузанкову. Судебный процесс о признании здания самостроем начался в 2020-м. Сотрудники свердловского министерства по управлению государственным имуществом (МУГИСО) выяснили, что документы, на основании которых было зарегистрировано право собственности на здание, на самом деле выдавались другому юрлицу. Через год Ленинский суд удовлетворил требования МУГИСО о сносе павильона. Но исполнили его лишь в сентябре 2024 года. URA.RU показывало, как это было. Нина Дьякова от комментариев по теме отказалась. Ее сына задержали в мае. Андрея Дьякова обвиняют в превышении должностных полномочий и получении взятки в 200 миллионов рублей. Следствие считает, что как минимум часть этих денег полковнику мог передать директор «ТТК-Екатеринбург» Алексей Шахмаев, который тоже сейчас под арестом. Сам Дьяков вину не признает и считает, что бизнесмен, которого он считал другом, оговорил его под давлением. Подробнее об уголовном деле — в сюжете URA.RU.